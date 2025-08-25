Daya Group Rayakan HUT ke-80 RI Dengan Semangat Kemerdekaan

Daya Group bersama seluruh anak perusahaan di bawah naungannya menggelar rangkaian kegiatan 17-an.(Dok.Daya Group)

BERTEPATAN dengan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, Daya Group bersama seluruh anak perusahaan di bawah naungannya menggelar rangkaian kegiatan 17-an dengan antusiasme tinggi. Perayaan dilaksanakan serentak di masing-masing lokasi anak perusahaan dengan berbagai perlombaan yang disambut hangat oleh insan Daya.

Corporate Secretary Director Daya Group, Anwar Joesoef kemarin menyampaikan, kegiatan tahun ini dibagi menjadi dua rangkaian utama, yakni Pre Event dan Main Event. Pada tahap Pre Event, beragam perlombaan olahraga, seni, hingga permainan berbasis tim digelar. Tujuannya tidak hanya mendorong partisipasi aktif karyawan, tetapi juga memperkuat kekompakan di lingkungan kerja.

Perlombaan seperti bulu tangkis, futsal mini, lomba foto, dan kompetisi e-sport menjadi ajang untuk menampilkan bakat, kerja sama, dan semangat kompetitif yang sehat. "Selain itu, Pre Event juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas divisi, sehingga interaksi antar tim semakin erat dan membangun bonding yang kuat antar karyawan," ucapnya.

Puncaknya kata Joesoef, hadir dalam Main Event yang digelar di setiap lokasi anak perusahaan. Perlombaan khas 17 Agustus, mulai dari permainan tradisional seperti tarik tambang, estafet kelereng, hingga lomba bakiak menghadirkan suasana penuh antusiasme dan mempererat silaturahmi.

Tak hanya itu kemeriahan tahun ini juga semakin terasa dengan adanya parade motor hias dari Daya Adicipta Motora yang menarik perhatian. Berbagai unit motor Honda dihiasi dengan atribut bernuansa merah putih serta ornamen kreatif bertema kemerdekaan, menjadi simbol semangat inovasi sekaligus kebanggaan terhadap produk yang menjadi bagian dari perjalanan Daya Group.

"Lebih dari sekadar perlombaan, rangkaian kegiatan ini menjadi simbol bagaimana semangat kemerdekaan dapat dihidupkan kembali melalui kolaborasi dan kebersamaan di lingkungan kerja. Sorak-sorai para peserta, dukungan rekan kerja, hingga gelak tawa yang muncul saat mengikuti perlombaan menjadi bukti nyata bagaimana kebersamaan mampu menciptakan suasana kerja yang lebih hangat dan menyenangkan," sambungnya.

Menurut Joesoef, perayaan HUT ke-80 RI, tahun ini bukan hanya tentang mengenang sejarah bangsa, tetapi juga tentang bagaimana kita meneruskan semangat juang itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menghadirkan suasana yang membangun kebersamaan sekaligus memperkuat semangat kolaborasi agar tim semakin solid di Daya Group.

Dengan semangat kemerdekaan yang terus terjaga, Daya Group meneguhkan komitmennya untuk terus tumbuh bersama, menghadapi setiap tantangan dengan optimisme, dan melangkah maju melebihi batas yang ada.

"Rangkaian kegiatan 17-an ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja sama, sportivitas, dan rasa saling menghargai antar-karyawan adalah fondasi utama dalam membangun perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan," tandasnya. (E-2)