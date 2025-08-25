Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Rendy Ferdiansyah
25/8/2025 21:25
Jelang Pilkada Ulang, Polda Babel Kerahkan Polisi Bersenjata Patroli
Puluhan personel Polisi bersenjata lengkap dikerahkan berpatroli, jelang pilkada ulang di pangkalpinang dan bangka.(MI/Rendy Ferdiansyah)

Menjelang pelaksanaan Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Kepolisian daerah (Polda) Bangka Belitung menggelar patroli skala besar.

Dengan menggunakan sepeda motor dan senjata lengkap, puluhan polisi di kerahkan untuk menjaga situasi keamanan pada masa tenang Pilkada di dua daerah tersebut.

Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo mengatakan. bahwa patroli ini dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Patroli skala besar ini, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, saat masa tenang pilkda Ulang, baik itu di pangkalpinang maupun bangka,"Kata Kapolda. Senin (25/8).

Ia menyebutkan,  patroli skala besar ini pihaknya menerjunkan 60 personel gabungan dari Ditlantas, Dit Samapta serta Sat Brimob Polda Babel.

Para personel ini kemudian dibagi menjadi dua Tim untuk melaksanakan patroli diberbagai titik yang ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Ia menambahkan setiap Pilkada pasti ada potensi kerawanan yang terjadi. Kendati demikian, Ia memastikan bahwa pihaknya sudah mengantisipasi hal itu tidak terjadi salah satunya dengan patroli skala besar ini.

"Itulah perlunya kehadiran Polisi salah satunya patroli untuk mencegah terjadinya potensi kerawanan itu. Makanya saya perintahkan untuk menggelar patroli ini 2 kali sehari dalam skala besar,"ujarnya.

Menurutnya situasi kamtibmas di Bangka Belitung, jelang pilkada Rabu 27 Aguatus nanti secara umum aman, nyaman dan kondusif baik di Pangkalpinang maupun Kabupaten Bangka.(H-1)

 



Editor : Denny parsaulian
