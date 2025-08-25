Rektor UMS Prof Harun Dorong Ribuan Mahasiswanya Aktif dalam Eksposure International

(MI/Widjajadi )

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Harun Joko Prayitno terus mendorong mahasiswa lama dan baru bisa terlibat aktif dalam eksposur internasional, seperti masuk ke dalam International Conference on Learning and Advance Education ( ICOLAE).

Menurut dia, eksposure internasional seperti masuk dalam Konferensi ICOLAE itu sangat penting, sebab akan menumbuhkan inovasi tanpa batas dan pengalaman internasional. Agenda ICOLAE adalah membahas isu isu strategis, baik menyangkut akademik mapun non-akademik.

Dia tambahkan Konferensi ICOLAE diikuti para peserta dari banyak negara dan menghadirkan pembicara utama. Secara bergantian, UMS sebagai penyelenggara atau menjadi tamu, baik invite speaker atau guest speaker.

UMS memiliki program konferensi internasional sebanyak 18, yang diputar secara bergantian, satu tahun di dalam dan dan tahun di luar negeri. "Terus berputar, kita suport full, baik sebagai gues speaker atau pun invite speaker. Misal, bulan Maret di UMS, bulan Agustus di Turki seperti itu, bergantian," beber Prof Harun menjadi Media Indonesia seusai membuka Expo UKM Tahun 2025 di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Senin (25/8).

Yang jelas, lanjut dia, pihak rektorat terus mendororng mahasiswa UMS bisa mengembangkan talenta, kreativitas, dan inovasi dengan semangat unlimited innovation, unlimited creation, unlimited doing good.

Dia tegaskan, dipadukan dengan nilai luhur “al-‘ilmu bi al-‘amal” yang artinya ilmu yang diamalkan bagaikan pohon yang berbuah, mahasiswa UMS terus didorong maju.

" Dengan ikhtiar secara horizontal dan doa secara vertikal kepada Allah, pasti inovasi akan tumbuh kuat pada jiwa kalian ," kata dia saat menyemangati mahasiswa baru UMS yang sedang menggelar ekspo.

Lebih jauh dibeberkan Prof Harun, UMS akan terus meneguhkan komitmennya dalam mencetak lulusan unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaraan Student Achievement Award (SAA) 2025.

SAA merupakan bentuk apresiasi UMS kepada mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, baik pada bidang akademik maupun non-akademik.

Dengan begitu, kampus nantinya, bukan sekadar menghasilkan lulusan, tetapi lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Khususnya soft skill yang bisa diasah di ruang-ruang kelas, organisasi, hingga masyarakat.

Dara prestasi sepanjang 2024–2025, mahasiswa UMS berhasil meraih 284 prestasi dengan rincian: Internasional: 89 prestasi akademik, dan tingkat nasional mencetak 140 prestasi akademik dan bon-akademik sebanyak 55 prestasi.

Dari capaian tersebut, Fakultas Farmasi menempati posisi teratas dengan 19 prestasi internasional. Sedang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) mendominasi bidang non-akademik dengan 113 prestasi, yang sebagian besar berasal dari Pendidikan Olahraga dengan 69 prestasi.

UMS akan terus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik melalui 28 organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan lebih dari 100 organisasi di tingkat fakultas dan program studi. ( WJ )

