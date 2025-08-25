Bentrok di Perbatasan RI-Timor Leste, Seorang WNI Tertembak

Tangkapan layar video memperlihatkan lokasi bentrokan di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Senin (25/8/2025).(Istimewa)

BENTROKAN pecah di perbatasan RI-Timor Leste, Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Senin (25/8).

Bentrokan terjadi antara warga desa setempat dengan warga Oekusi, Timor Leste yang dipicu oleh masalah tapal batas negara di desa tersebut.

Warga Timor Leste dilaporkan mengeklaim lahan beberapa hektare milik warga Desa Inbate sebagai milik mereka.

Camat Bikomi Nilulat, Silvester Lake membenarkan kejadian tersebut. "Saya sedang dengan tim investigasi di lokasi sengketa," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia.

Kejadian tersebut mengakbatkan seorang warga Desa Inbate tertembak di punggung dan bahu kanan. Ia diduga ditembak oleh polisi Timor Leste, sebab saat kejadian sejumlah anggota polisi Timor Leste berjaga-jaga sambil membawa senjata.

Kapolres Timor Tengah Utara AKB Eliana Papote mengatakan situasi di lokasi bentrokan sudah Kembali kondusif. "Sementara sedang dilaksanakan olah TKP oleh unit investigasi Sat Reskrim Polres TTU," ujarnya.

Adapun korban tertembak yang diketahui bernama Paulus Oki, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu. (PO/E-4)