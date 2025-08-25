Lirik dan Chord Lagu Lelo Ledung - Waldjinah: Makna Tembang Pengantar Tidur

Ilustrasi(Dok MI)

Lagu Lelo Ledung yang dipopulerkan oleh Waldjinah adalah salah satu tembang Jawa yang legendaris. Lagu ini sering digunakan sebagai pengantar tidur untuk anak-anak karena iramanya yang mendayu-dayu. Selain itu, lirik lagu Waldjinah Lelo Ledung mengandung doa dan harapan mendalam dari orang tua untuk anaknya. Artikel ini akan membahas lirik, chord, dan makna di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami.

Lirik Lagu Lelo Ledung - Waldjinah

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Lelo Ledung yang dinyanyikan oleh Waldjinah, diciptakan oleh Markasan, pimpinan Orkes Keroncong Aneka Warna pada tahun 1960-an:

Tak lelo, lelo, lelo ledungCep meneng, ojo pijer nangisAnakku sing ayu rupaneYen nangis ndak ilang ayuneTak gadhang biso urip mulyoDadiyo wanito utomoNgluhurke asmane wong tuwoDadiyo pendhekaring bongsoWis cep menengo anakkuKae bulane ndadariKoyo buto ngegilaneLagi nggoleki cah nangisTak lelo, lelo, lelo ledungWes cep menengo ngger, anakkuTak emban slendang batik kawungYen nangis mundak ibu bingung

Lirik ini sederhana namun penuh makna, sering dinyanyikan oleh ibu untuk menenangkan anak yang rewel atau sulit tidur.

Chord Gitar Lagu Lelo Ledung

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro]C F G C G C G C[Verse]CTak lelo.. lelo lelo ledungF G CCep meneng.. ojo pijer nangisG CAnakku.. sing ayu rupaneG CYen nangis.. ndak ilang ayuneCTak gedong.. biso urip mulyoF G CDadiyo.. wanito utomoG CNgeluhurke.. asmane wong tuwoG CDadiyo.. pandekare bongso[Chorus]G FWis cep menengo anakkuC G CKae.. bulane ndadariGKoyo.. buto ngegilaneF C GLagi.. nggoleki cah nangis[Verse]CTak lelo.. lelo lelo ledungF G CInggal menengo.. yo cah ayuG CTak emban.. slendang batik kawungG CYen nangis.. mundak ibu bingung[Outro]F G C F G C

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti C, F, dan G. Cobalah mainkan dengan tempo lambat untuk menyesuaikan irama tembang yang lembut.

Makna di Balik Lirik Lagu Lelo Ledung

Lagu Lelo Ledung bukan hanya tembang pengantar tidur, tetapi juga mengandung doa-doa indah dari orang tua. Berikut adalah beberapa makna penting dalam liriknya:

Urip Mulyo : Frasa ini berarti harapan agar anak hidup berkecukupan, terhormat, dan bersahaja.

: Frasa ini berarti harapan agar anak hidup berkecukupan, terhormat, dan bersahaja. Wanito Utomo/Pendhekaring Bongso : Orang tua berdoa agar anak menjadi pribadi yang mulia, bisa mengharumkan nama keluarga, dan berguna bagi bangsa.

: Orang tua berdoa agar anak menjadi pribadi yang mulia, bisa mengharumkan nama keluarga, dan berguna bagi bangsa. Slendang Batik Kawung: Motif batik kawung melambangkan kesucian dan umur panjang, menambah makna spiritual dalam lagu ini.

Lagu ini mencerminkan kasih sayang orang tua yang ingin anaknya tumbuh menjadi individu yang baik dan bermanfaat.

Sejarah dan Fakta Menarik Lagu Lelo Ledung

Lagu ini diciptakan oleh Markasan, seorang musisi keroncong dari Jawa Tengah, yang terinspirasi saat istrinya, Kartiyah, menenangkan putri mereka, Marlia, yang sedang menangis. Waldjinah, dikenal sebagai Ratu Keroncong Indonesia, mempopulerkan lagu ini pada era 1960-an. Iramanya yang lembut menjadikannya pilihan favorit untuk menidurkan anak, serupa dengan lagu Nina Bobo dalam budaya Indonesia lainnya.

Mengapa Lagu Ini Tetap Populer?

Lirik lagu Waldjinah Lelo Ledung tetap relevan karena keindahan melodinya dan makna yang mendalam. Lagu ini sering diaransemen ulang, seperti dalam versi akustik oleh Siho atau dalam aransemen piano dengan nuansa gamelan Jawa. Selain itu, lagu ini juga muncul dalam karya seni seperti video musik Wonderland Indonesia oleh Alffy Rev, menunjukkan daya tariknya yang abadi.

Cara Memainkan Lagu Lelo Ledung

Untuk memainkan lagu ini, gunakan gitar dengan tuning standar dan ikuti chord di atas. Pastikan kamu memainkannya dengan perasaan untuk menangkap nuansa tembang Jawa. Jika ingin variasi, coba eksplorasi aransemen gamelan seperti yang dilakukan dalam versi piano modern.

Dengan lirik lagu Waldjinah Lelo Ledung dan chord yang sederhana, kamu bisa menghidupkan kembali tembang tradisional ini. Lagu ini tidak hanya indah, tetapi juga membawa nilai budaya dan doa yang mendalam.