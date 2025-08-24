Predator Fishing Club Gelar Turnamen Mancing Dunia 2025 di Perairan Batam

Ilustrasi(Dok Predator fishing club batam)

PREDATOR Fishing Club Batam kembali menggelar ajang bergengsi International Friendly Fishing Tournament 2025. Kompetisi mancing kelas dunia ini berlangsung di perairan Pulau Petong, Kecamatan Galang, akhir pekan lalu.

Sebanyak 205 angler yang tergabung dalam 41 tim ambil bagian dalam turnamen ini. Mereka datang dari berbagai daerah dan negara, mulai dari Singapura, Malaysia, Jepang, hingga komunitas pemancing dari Bandung.

Ketua Umum Predator Fishing Club, Yulianto, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar ajang adu keterampilan memancing, melainkan juga mempererat silaturahmi antarpecinta mancing.

“Turnamen ini kami selenggarakan setiap tahun dengan semangat kebersamaan dan sportivitas,” ujarnya.

Selama satu malam penuh, peserta berkompetisi di atas 41 bot pancing. Setiap bot diisi lima orang, menciptakan suasana kompetisi yang seru sekaligus menantang.

“Pengalaman memancing di tengah laut malam hari ini menguji bukan hanya teknik, tetapi juga kekompakan tim,” kata Ketua Panitia Slemat Riadin.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menuturkan kehadiran turnamen ini membawa nilai lebih bagi Batam.

“Bukan hanya memperkenalkan Batam sebagai pusat wisata mancing, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal. Peserta banyak menggunakan kapal milik warga Galang, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia turut menekankan agar aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas.

“Pastikan seluruh perlengkapan sesuai standar, utamakan keamanan, serta jangan mencemari laut dengan membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Antusiasme warga Pulau Petong terlihat jelas. Kehadiran ratusan pemancing membuat pulau tersebut semakin ramai. Warga pun memanfaatkan momentum dengan menyediakan penginapan sederhana, penyewaan alat pancing, hingga kuliner khas laut.

Selain kompetisi, turnamen ini juga menjadi ajang pertukaran pengetahuan antar komunitas. Para peserta bisa belajar langsung dari teknik para pemancing profesional mancanegara.

Dengan semangat kebersamaan, International Friendly Fishing Tournament 2025 diharapkan semakin mengukuhkan Batam sebagai pusat wisata bahari sekaligus surga bagi para pecinta mancing. Predator Fishing Club bahkan berencana memperluas skala turnamen tahun depan dengan melibatkan lebih banyak negara serta menambah rangkaian kegiatan menarik lainnya. (H-2)