Sri Sultan Tanggapi Berita tentang Dana Keistimewaan DIY 2026 akan Dipangkas

KEUANGAN di Pemda DIY pada tahun depan menghadapi tantangan. Pasalnya, beredar informasi di beberapa media, dana keistimewaan (Danais) akan dipangkas.

"Ya (jika Danais dipangkas) prioritas saja (penggunaannya)," terang Sri Sultan, Kamis (21/8).

Sultan pun mengaku sudah memiliki program-program yang menjadi prioritas dan pemerintah pusat juga telah mengetahuinya. Pasalnya, program tahun ini sudah diajukan 2 tahun lalu.

"Sekarang kami mengajukan nanti akhir tahun itu baru realisasi kan baru 2 tahun," terang Sri Sultan.

Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.

"Jadi, (yang) mengurangi itu (danais) kan departemen (kementerian) Keuangan. Dan (Kementerian) Dalam Negeri juga melihat program yang ada. Nah nanti kita sesuaikan dengan kondisi itu," sambungnya.

Sultan tetap optimis Danais akan ditambah jika situasi ekonomi kembali membaik. Pasalnya, Danais sudah ada dalam UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sri Sultan mengaku, dirinya menyerahkan hal tersebut ke pemerintah pusat. Menurut dia, anggaran yang diterima DIY, selain Danais, juga turun."Ya gimana? Itu kan APBN, semua dipotong, ya mau apa lagi?" kata Sri Sultan.

Besaran Danais DIY 2024 sebesar Rp1,2 triliun dan menjadi Rp1 triliun pada 2025. Pada 2026, Danais diinformasikan akan kembali dipangkas. (H-2)