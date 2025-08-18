Boanerges Rataq, Anak Muda Indonesia Pertama Juara Dunia Aquabike, Pimpin Parade Merah Putih

Juara dunia pada Aquabike, Boanerges Ratag memimpin parade Merah Putih di Danau Toba.(MI/Yoseph Pencawan )

ADA yang unik pada balapan air internasional 2025 di Balige, Kabupaten Toba. Pada tahun ini, Aquabike Jetski International digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan HUT Kemerdekaan RI pun digelar dengan cukup unik. Peringatan dimulai dengan Upacara Bendera Merah Putih di Venue Aquabike, Pelabuhan Mulia Raja, Balige, Kabupaten Toba, Minggu (17/8).

Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di venue, sontak pengunjung yang memadati kawasan tersebut berdiri dengan sikap sempurna. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan khidmat dan penuh semangat.

Prosesi tidak berhenti sampai di situ, para rider Aquabike yang berasal dari berbagai negara melakukan parade lap dengan membawa 17 bendera merah putih. Parade tersebut pun dipimpin oleh orang Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia di kategori Endurance Aquabike yaitu Boanerges Ratag.

ORANG INDONESIA PERTAMA

Boanerges Ratag terpilih sebagai pemimpin parade lap lantaran telah mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia pada Aquabike di Danau Toba pada 2025. Ia juga merupakan orang termuda yang mendapat juara dunia sepanjang sejarah penyelenggaraan Aquabike oleh Union Internationale Motonautique (UIM).

Pada tahun sebelumnya, gelar dunia endurance di Lake Toba Grand Prix dipegang oleh rider asal Prancis Francois Medori. Kemudian, pada Lake Toba GP 2025, Ratag berhasil meraih poin terbanyak.

Ratag, pemuda berusia 16 tahun asal Manokwari, Papua Barat, ini merasakan kebanggaan yang luar biasa lantaran mencatat sejarah di Danau Toba, Indonesia. Namun, hasil tersebut tidak didapatnya dengan proses yang singkat.

"Puji Tuhan, rasanya sangat luar biasa, sangat bangga, karena bisa mewakili Indonesia mendapat juta dunia di Endurance, dan yang termuda juga sepanjang sejarah UIM," kata Ratag.

PESTA RAKYAT

Sementara itu, Organizing Committee Chairman The Lake Toba GP/ Direktur Operasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Warokka, mengatakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Aquabike merupakan pesta rakyat. Oleh sebab itu, dirayakan dengan berbeda. "Sesungguhya ini pesta rakyat, merayakan HUT dengan berbeda," kata Troy.

Troy juga mengungkapkan, para rider dunia yang terlibat dalam parade tersebut awalnya tidak menyangka akan turut dalam Perayaan Kemerdekaan RI. Menurut para rider, suasana peringatan HUT RI di venue Aquabik, keren.

"Menurut mereka (rider) perayaan Kemerdekaan RI ini luar biasa, berjalan alami, masyarakat antusias, itu buat mereka keren, tapi yang paling sering mereka komentar adalah mengenai ketertiban dan kebersihan yang baik," kata Troy. (E-2)