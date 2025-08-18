Nilai Transaksi Kalsel Expo 2025 Capai Rp14 Miliar

Salah satu gerai di Kalsel Expo. Nilai transaksi Kalsel Expo mencapai Rp14 miliar.(MI/Denny Susanto)

NILAI transaksi pada gelaran Kalsel Expo dan BUMDesa Expo dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 75 Provinsi Kalimantan Selatan, 10-15 Agustus 2025 mencapai Rp14 miliar lebih.

"Nilai transaksi atau perputaran uang selama even Kalsel Expo dan Bumdes Expo 2025 mencapai Rp14,05 miliar," ungkap Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, Senin (18/8).

Angka ini meningkat dibanding even yang sama pada 2024 lalu, tercatat sebesar Rp12 miliar lebih. Sementara jumlah pengunjung Kalsel Expo dan Bumdes Expo yang digelar di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru sebanyak 610 ribu orang.

“Alhamdulillah, ini mengalami peningkatan. Kita berharap ke depan Kalsel Expo dapat berlangsung lebih lama dan menghadirkan peserta dari provinsi lain, agar semakin meriah dan menambah manfaat bagi UMKM yang terlibat," tuturnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, pada penutupan kegiatan Kalsel Expo dan Bumdes Expo 2025 kemarin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, yang telah berkontribusi atas suksesnya penyelenggaraan expo tahun ini. “Expo ini bukan hanya ajang promosi, tetapi juga menjadi ruang sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat," ujarnya.

Kalsel Expo dan BUMDesa Expo 2025 diikuti 240 stan peserta yang terdiri dari SKPD, BUMN/BUMD, pelaku UMKM, BUMDes, mitra swasta, serta 13 kabupaten/kota se Kalsel. Selain menampilkan capaian pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2024, expo ini juga menjadi sarana promosi produk lokal, potensi daerah, serta inovasi masyarakat.

Expo tahun ini juga dimeriahkan dengan berbagai lomba, seperti Festival Band pelajar dan mahasiswa, lomba memasak makanan khas Banjar antar-SKPD, lomba mewarnai dan melukis, lomba fotografi, hingga lomba kreatif Nusantara. Selain itu, digelar pula lomba stan terbaik untuk kategori SKPD, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, instansi vertikal, serta organisasi sosial dan profesi. (E-2)