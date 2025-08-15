Tahun Ajaran Baru, Layanan Pengiriman Sepeda Motor ke Kota Tujuan Belajar Naik

Sepeda motor siap dikirim ke kota tujuan belajar.(Dok.KAI Logistik)

MENYAMBUT tahun ajaran baru 2025/2026, KAI Logistik menyediakan layanan pengiriman sepeda motor untuk mendukung mobilitas mahasiswa menuju kota-kota tujuan belajar. Setiap tahunnya, momentum tahun ajaran baru ditandai dengan lonjakan permintaan terhadap layanan pengiriman sepeda motor.

Pada tahun ini, peningkatan mulai terlihat sejak bulan Juni 2025, dengan total pengiriman mencapai lebih dari 11.000 unit, meningkat sekitar 16% dibandingkan periode reguler. Pada Juli, angka tersebut kembali naik signifikan hingga 50% menjadi lebih dari 14.000 unit dibandingkan rata-rata reguler yang berkisar 9.700 unit.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Riyanta kemarin menyampaikan lonjakan ini menjadi indikator kuat terhadap peran strategis pereseroan dalam mendukung ekosistem pembelajaran nasional, khususnya dalam aspek logistik.

"Layanan pengiriman sepeda motor ini bukan sekadar aktivitas komersial, tetapi bagian dari kontribusi kami sebagai BUMN untuk memastikan kelancaran mobilitas mahasiswa, yang menjadi aset masa depan bangsa," ungkapnya.

Menurut Riyanta, puncak pengiriman diproyeksikan terjadi pada Agustus 2025, dengan estimasi pengiriman mencapai lebih dari 18.800 unit sepeda motor. Jumlah ini tidak hanya mencerminkan peningkatan hingga 30% dari lonjakan bulan sebelumnya, tetapi juga menjadi capaian kinerja tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Layanan pengiriman sepeda motor KAI Logistik menggunakan moda kereta api yang terbukti aman, efisien, dan ramah lingkungan. "Proses pengiriman dilakukan secara profesional dengan prosedur standar yang mencakup pengecekan kendaraan, pengemasan, serta pengawasan di setiap titik perjalanan dan dilengkapi jaminan keamanan, melalui asuransi pengiriman sepeda motor untuk meningkatkan nilai tambah layanan," jelasnya.

KOTA-KOTA TUJUAN

Adapun kata Riyanta, kota-kota tujuan utama mencakup pusat-pusat pendidikan seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Malang, yang menjadi magnet mobilitas mahasiswa dari berbagai wilayah. Keberadaan layanan ini memberikan solusi logistik yang praktis dan tepercaya bagi mahasiswa mendukung kelancaran proses adaptasi di kota studi.

“Sebagai entitas BUMN, kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Layanan pengiriman sepeda motor ini adalah wujud nyata dari peran BUMN dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di saat momentum penting seperti tahun ajaran baru,” imbuhnya.

Untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan dukungan mobilitas mahasiswa, perseroan menghadirkan program Kiriman MerdekaKu, dengan potongan tarif sebesar 20% yang dapat digunakan untuk layanan pengiriman sepeda motor. Promo ini tersedia hingga 31 Agustus 2025 dengan jangkauan seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari KAI Group, KAI Logistik terus berkomitmen menghadirkan solusi logistik yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam jangka panjang, perusahaan juga mendorong pergeseran moda logistik masyarakat menuju angkutan berbasis rel yang lebih andal dan berkelanjutan.(E-2)