Sambut Kemerdekaan RI, Diskon hingga 70% di Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo

(Dok. Istimewa)

MENYEMARAKKAN Hari Kemerdekaan RI ke-80, Imperial Taste restaurant The Sunan Hotel Solo menghadirkan promo spesial bertajuk “PESTA MERDEKA” yang berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025.

Berbagai promo menarik yang ditawarkan seperti Saturday Special Discount setiap Sabtu 2, 9, 16 Agustus, diskon hingga 70% untuk menu masakan ayam, nasi goreng, sup dan sayuran. Diskon 50% untuk menu sapi, masakan bebek, cumi dan ikan.

Bertepatan pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 para pengunjung dapat menikmati diskon 70% untuk menu spesial seperti sapi, bebek, cumi, ikan dan diskon 25% untuk seluruh minuman non-alkohol. Bagi penggemar bebek peking Setiap hari Rabu terdapat promo PEKING IMPERIAL DELIGHT 6, 13, 20 Agustus diskon 20% untuk menu Bebek Peking utuh (1 ekor).

Promo ini berlaku khusus dine-in, (makan di tempat) tidak boleh dibawa pulang dengan minimum pembelian Rp200.000 dan tidak dapat digabungkan dengan promo lain.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan promo diskon hingga 70% ini selain untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus menjadi sarana memperkenalkan menu-menu baru Imperial Taste The Sunan Hotel Solo

Bagi para tamu atau masyarakat yang berminat Reservasi bisa dilakukan melalui WA 0811 267 778. (RO)