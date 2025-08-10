Selama Bulan Kemerdekaan, Pengiriman Barang Ritel Melalui Kalog Express Didiskon 20%

Layanan pengiriman barang ritel melalui Kalog Express selama Agustus 2025 mendapat diskon.(Dok.KAI Logistik)

BERTEPATAN dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, KAI Logistik menghadirkan promo spesial bertajuk Kiriman Merdekaku. Program ini memberikan potongan harga khusus sebesar 20% bagi pelanggan yang menggunakan layanan pengiriman barang ritel melalui Kalog Express selama Agustus 2025. Inisiatif ini merupakan wujud apresiasi KAI Logistik kepada pelanggan sekaligus bentuk partisipasi perusahaan dalam memeriahkan semangat kemerdekaan.

Manager of Marketing & Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi mengatakan, Minggu (10/8), program ini hadir sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kebutuhan logistik masyarakat, khususnya di momen penting nasional. Promo Kiriman Merdekaku hadir sebagai bagian dari semangat kemerdekaan Indonesia.

"Kami ingin memberikan manfaat nyata kepada pelanggan sekaligus memperkuat peran logistik nasional dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Menurut Suryandi, melalui Promo Kiriman Merdekaku, perusahaan memberikan promo diskon khusus sebesar 20% kepada pelanggan yang berniat untuk mengirimkan berbagai jenis komoditas melalui layanan Kalog Express, mulai dari paket, barang elektronik, sepeda, sepeda motor, tanaman, hingga hewan peliharaan. Potongan harga ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan hingga 31 Agustus 2025 dan berlaku untuk pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk memanfaatkan promo ini, pelanggan dapat mengunjungi service point Kalog Express yang tersebar di lebih dari 115 kota/kabupaten di Jawa, Sumatra, dan Bali. Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan aplikasi KAI Logistik TRAX untuk kemudahan dalam mengecek lokasi service point, menghitung tarif pengiriman, hingga melacak status kiriman secara real-time dengan mudah dan cepat," jelasnya.



Suryandi menambahkan, dengan adanya promo ini, perseroan berharap dapat memberikan pengalaman pengiriman yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan. Masyarakat dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya. Pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan serta menghadirkan pengalaman logistik yang andal bagi seluruh pelanggan.



"Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo “Kiriman Merdekaku” dan layanan Kalog Express, pelanggan dapat menghubungi customer service KAI Logistik melalui saluran resmi yang tersedia," tutupnya. (E-2)