Gabah Petani Sragen masih Dihargai Rp7.500, September GKP Diperkirakan Bisa di Atas Rp8.000 per kg

Kalangan petani Sragen menikmati harga gabah di atas Rp7.200 pada periode Agustus ini. Bahkan September dioerkirakan harga GKP bisa di atas Rp8.000.(MI/Widjajadi )

Harga gabah periode Agustus 2025 masih berfluktuasi tinggi. Bahkan memasuki September nanti diperkirakan, harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah kecamatan wilayah kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan melejit di atas Rp8.000.

" Ya harga gabah petani hingga Agustus ini masih bertahan tinggi. Di sejumlah wilayah kecamatan, harga GKP paling rendah Rp7.200, dan bahkan penggilingan besar milik Wilmar berani membeli Rp7.500," tutur Ketua KTNA Sragen Suratno kepada Media Indonesia, Minggu (10/8/2025) sore.

Menurut dia, kalangan petani masih bersyukur, bahwa harga gabah petani pada panen sporadis MT III ini belum begitu banyak, sehingga harga gabah masih sangat diatas HPP (harga pembelian pemerintah). "Ya apa pun petani senang, harga gabah dibeli harga tinggi hingga sampai Rp7.500/kg, atau paling rendah Rp7.200/kg. Ini jauh diatas HPP Rp6.500 yang menjadi harga pembelian Bulog," imbuh dia.

Memang diakui, hanya penggilingan besar yang bisa menawar dengan harga tinggi gabah di Sragen, sementara penggilingan kecil banyak yang tiarap.

Justru sementara ini, tidak sedikit penggilingan kecil yang sementara ini, menghentikan operasional mesinnya, karena sudah tidak memiliki stok cadangan, dan tidak berani beli dalam situasi harga gabah petani tinggi, yang mengandung konsekuensi menaikkan ongkos produksi giling.

Menurut dia, situasi ini hampir merata di sejumlah daerah lain di Jateng, seperti Boyolali, Pekalongan, Kendal dan juga Grobogan, yang mana petani masih menikmati harga di atas Rp7.200.

Seperti diakui Ketua Gabungan Petani Pengguna Air Irigasi Waduk Cengklik, Boyolali, Samidi yang mengaku, gabah petani sejumlah desa di kecamatan Ngemplak, menikmati harga GKP sebesar Rp7.200 hingga Rp7.400.

"Adik saya kemarin menjual dengan harga Rp7.200. Dan rerata des-desa tetangga jiga sebesar itu, bahkan ada yang sampai Rp7.400," kata Samidi.

Sementara itu banyak mini market, tidak lagi menjual beras premium, karena ditarik distributornya. Harga beras premium di pasar wilayah Solo Raya juga masih di atas Rp15.000. Bahkan beras menthik masih Rp17.000 dan beras rojolele masih dibanderol Rp17.650. (H-1)