Mengenal Bulus: Fakta Unik Kura-Kura Air Tawar Indonesia

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
BULUS adalah hewan yang menarik dan sering ditemukan di perairan Indonesia. Berbeda dengan kura-kura biasa, bulus memiliki karakteristik unik yang membuatnya istimewa. Artikel ini akan membahas apa itu bulus, ciri-cirinya, habitat, serta fakta menarik yang perlu kamu ketahui tentang hewan ini. Dengan bahasa yang sederhana, artikel ini cocok untuk siapa saja yang ingin tahu lebih banyak tentang bulus!
Bulus adalah jenis kura-kura air tawar yang hidup di sungai, rawa, dan danau. Nama "bulus" berasal dari bahasa daerah yang merujuk pada kura-kura dengan tempurung lunak. Hewan ini termasuk dalam keluarga Trionychidae, yang dikenal dengan tempurungnya yang tidak terlalu keras dibandingkan kura-kura lain. Bulus sering disebut sebagai "kura-kura hidung babi" karena moncongnya yang menyerupai hidung babi.
Bulus memiliki beberapa ciri fisik yang mudah dikenali:
Di Indonesia, ada beberapa jenis bulus yang populer, seperti:
Bulus biasanya hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka lebih suka tempat dengan air yang tenang dan dasar berlumpur untuk bersembunyi. Di Indonesia, bulus banyak ditemukan di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Hewan ini juga bisa hidup di perairan yang agak kotor, menunjukkan kemampuan adaptasinya yang luar biasa.
Bulus adalah hewan pemalu dan lebih aktif di malam hari. Mereka sering mengubur diri di lumpur untuk menghindari predator. Makanan utama bulus adalah ikan kecil, udang, dan tumbuhan air. Dengan moncongnya yang panjang, bulus bisa menyedot makanan seperti penyedot debu!
Berikut beberapa fakta unik yang membuat bulus semakin menarik:
Karena populasinya menurun, penting untuk melindungi bulus. Beberapa langkah pelestarian yang bisa dilakukan:
Bulus adalah hewan air tawar yang unik dengan tempurung lunak dan moncong panjang. Mereka hidup di berbagai perairan Indonesia dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Dengan memahami ciri, habitat, dan fakta menarik tentang bulus, kita bisa lebih menghargai keberadaan mereka. Mari dukung pelestarian bulus agar tetap hidup di alam liar!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved