Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya berterima kasih telah mempertahankan predikat KLA kategori pratama dari Kementerian PPPA RI hingga raihan secara beruntun 7 tahun berturut-turut.(MI/Kristiadi)

Pemerintah Kabupaten Ciamis, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil meraih penghargaan kabupaten layak anak (KLA) kategori pratama. Prestasi tersebut, telah didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, Pemkab Ciamis pertahankan predikat kabupaten layak anak 7 Tahun berturut-turut dan penghargaan ini menjadi istimewa, karena raihan secara beruntun sejak pertama kali diterima 8 tahun lalu. Penghargaan kabupaten layak anak (KLA) diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memenuhi hak anak hingga memberikan perlindungan khusus bagi mereka.

"Penilaian KLA sendiri melibatkan berbagai unsur mulai pemerintah daerah, lembaga swasta dan masyarakat bersama-sama menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak. Kami rasa bangga dan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi," katanya, Minggu (10/8/2025).

Baca juga : Kementerian Sosial Bantu 49 Penyandang Disabilitas di Ciamis

Ia mengatakan, prestasi yang diraihnya ini hasil kerja sama semua elemen dan bukan hanya satu instansi meski penghargaan yang didapatkan bukan sekadar simbol tapi bukti nyata Ciamis berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Namun, tahun depan bisa naik dari kategori Pratama ke Madya.

"Pemkab Ciamis memang tujuan utama program kabupaten layak anak (KLA) untuk membangun lingkungan dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, bukan hanya untuk mengejar penghargaan. Karena, bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memenuhi hak anak hingga memberikan perlindungan kepada mereka," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi mengatakan, penghargaan kabupaten layak anak kategori pratama yang diraih Ciamis semakin mengukuhkan diri sebagai daerah konsisten terutamanya dalam mengedepankan kepentingan anak dalam pembangunan, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

"Evaluasi KLA yang dilakukannya secara komprehensif, melibatkan kementerian, lembaga terkait, pakar anak, perguruan tinggi, suara anak sendiri. Kami meyakini keberhasilan pembangunan yang dilakukan sangat ditentukan oleh keberpihakan serta komitmen nyata kepala daerah terhadap pemenuhan hak anak, saya memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada daerah yang berhasil meraih predikat KLA," pungkasnya. (H-1)