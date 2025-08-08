ITB dan Telkomsel Kerja Sama Dirikan AI Innovation Hub

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Telkomsel, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendirikan Artificial Intelligence (AI) Innovation Hub.(Dok.Humas ITB)

INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) dan Telkomsel, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendirikan Artificial Intelligence (AI) Innovation Hub, yang menjadi tonggak baru kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mempercepat pengembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Kamis (7/8). Kerja sama ditandatangani Rektor ITB Tatacipta Dirgantara dan Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, mewakili Direktur Utama Telkomsel disaksikan oleh Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswarini, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.

Kerja sama ini merupakan bukti nyata sinergi antara dunia pendidikan dan industri, dan kolaborasi ini menjadi strategi krusial untuk menghadapi masa depan digital di Indonesia.

AI Innovation Hub akan menjadi pusat kolaborasi yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan teknologi, hingga pembinaan talenta digital. Hub ini tidak hanya akan berperan sebagai ruang riset, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan produk-produk berbasis AI yang relevan untuk menjawab tantangan bangsa.

Beberapa inisiatif utama di dalamnya mencakup pendirian AI Academy sebagai platform pembelajaran digital yang ditenagai oleh teknologi LMS berbasis AI, serta AI Labs sebagai laboratorium bersama untuk menyelenggarakan riset, seminar, sharing session, hingga pengembangan use case AI yang berdampak luas.

"Kerja sama ini memperkuat komitmen ITB dalam memajukan riset yang terintegrasi dengan kebutuhan nyata industri dan masyarakat. Kolaborasi ini dipandang penting untuk mempercepat pemanfaatan teknologi AI, sekaligus memperkuat posisi ITB sebagai pusat unggulan dalam bidang rekayasa dan data science di tingkat nasional maupun global," ungkap Rektor ITB Tatacipta.

Menurut Tatacipta, Telkomsel melalui program Akselerasikan Indonesia (AI) berkomitmen untuk menghadirkan teknologi AI sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan kompetitif.

AKSELERASI TRANSFORMASI

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, menyebut bahwa AI Innovation Hub di ITB menjadi bukti nyata upaya perusahaan dalam mengakselerasi transformasi digital nasional, serta menyumbangkan solusi inovatif yang bermanfaat bagi pemerintah, industri dan masyarakat.

"Kolaborasi ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Mendiktisaintek menilai kerja sama ini sebagai bagian dari strategi besar penguatan ekosistem riset nasional dalam rangka mendukung misi Asta Cita," terangnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut inisiatif ini sebagai langkah penting dalam mempersiapkan talenta digital unggul yang siap bersaing di era teknologi yang makin dinamis.

"Dengan posisi ITB sebagai institusi pendidikan dengan keunggulan di bidang teknik, sains data, dan ekosistem AI yang kuat, kehadiran AI Innovation Hub di kampus ini diharapkan menjadi contoh model kemitraan strategis yang dapat direplikasi di kota-kota lainnya di Indonesia," jelasnya.

Kolaborasi antara ITB dan Telkomsel diharapkan dapat melahirkan inovasi digital yang lebih relevan, bermanfaat, dan menjawab kebutuhan pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. (E-2)