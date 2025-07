2 Tempat Go Kart Surabaya Terbaik untuk Sensasi Balap Seru

Go kart Surabaya(Freepik)

APAKAH kamu suka memacu adrenalin dengan balapan? Go kart Surabaya adalah pilihan tepat untuk bersenang-senang bersama teman atau keluarga. Di Surabaya, ada beberapa tempat go kart yang menawarkan lintasan seru dan harga terjangkau. Dalam artikel ini, kami akan mengulas dua tempat go kart terbaik di Surabaya: Drift Inc di Grand City Mall dan BG Junction. Yuk, simak informasi lengkapnya!

Kenapa Memilih Go Kart di Surabaya?

Go kart adalah permainan balap mobil kecil yang aman dan cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di Surabaya, tempat-tempat go kart biasanya berada di dalam ruangan (indoor), sehingga kamu bisa bermain kapan saja tanpa khawatir cuaca. Selain itu, lintasan yang menantang dan fasilitas lengkap membuat pengalaman balap semakin seru. Dengan kata lain, go kart Surabaya adalah cara asyik untuk melepas stres dan menikmati waktu luang.

1. Drift Inc di Grand City Mall

Drift Inc adalah salah satu tempat go kart Surabaya yang paling populer. Berlokasi di Grand City Mall, lantai 3, Drift Inc menawarkan lintasan indoor terpanjang di Surabaya, dengan panjang sekitar 310 meter dan 15 tikungan menantang. Tempat ini cocok untuk pemula maupun penggemar balap berpengalaman.

Fasilitas dan Harga Tiket

Lokasi: Grand City Mall, Jl. Walikota Mustajab No. 1, Lantai 3, Ketabang, Genteng, Surabaya

Grand City Mall, Jl. Walikota Mustajab No. 1, Lantai 3, Ketabang, Genteng, Surabaya Jam Buka: Setiap hari, 10.00-22.00 WIB

Setiap hari, 10.00-22.00 WIB Harga Tiket: Junior/Intermediate (usia 7-15 tahun): Rp60.000 (weekday), Rp80.000 (weekend) Advanced (usia 16+ tahun): Rp80.000 (weekday), Rp100.000 (weekend)

Syarat: Tinggi minimal 110 cm untuk Junior/Intermediate, 155 cm untuk Advanced

Tinggi minimal 110 cm untuk Junior/Intermediate, 155 cm untuk Advanced Durasi: 7 menit per sesi, termasuk lap pemanasan dan pendinginan

Drift Inc menggunakan go kart bertenaga baterai lithium yang ramah lingkungan. Sebelum balapan, kamu akan mendapat pengarahan dari petugas untuk memastikan keamanan. Ada juga papan skor yang menampilkan waktu tercepat harian, mingguan, dan bulanan, sehingga kamu bisa bersaing dengan pembalap lain!

2. BG Junction

Jika kamu mencari tempat go kart Surabaya dengan harga lebih terjangkau, BG Junction adalah jawabannya. Terletak di lantai 8 Mal BG Junction, tempat ini menawarkan lintasan indoor yang seru untuk anak-anak dan dewasa. Suasananya santai, cocok untuk seru-seruan bareng teman.

Fasilitas dan Harga Tiket

Lokasi: Mal BG Junction, Jl. Bubutan No. 1-7, Lantai 8, Bubutan, Surabaya

Mal BG Junction, Jl. Bubutan No. 1-7, Lantai 8, Bubutan, Surabaya Jam Buka: Setiap hari, 10.00-21.00 WIB

Setiap hari, 10.00-21.00 WIB Harga Tiket: Rp30.000 (weekday), Rp35.000 (weekend)

Rp30.000 (weekday), Rp35.000 (weekend) Syarat: Usia minimal 9 tahun, tinggi minimal 120 cm

Usia minimal 9 tahun, tinggi minimal 120 cm Durasi: 10 menit per sesi

BG Junction menyediakan helm, pelindung tangan, dan sabuk pengaman untuk keamanan. Setiap hari Senin sampai Jumat, kamu bisa bermain hingga 10 putaran dan mendapat popcorn gratis. Sementara di akhir pekan, sesi bermain terdiri dari 7 putaran. Tempat ini juga memberikan pengarahan sebelum balapan, sehingga aman untuk pemula.

Tips Menikmati Go Kart di Surabaya

Agar pengalaman bermain go kart Surabaya semakin menyenangkan, ikuti tips berikut:

Pakai Pakaian Nyaman: Kenakan sepatu tertutup dan pakaian yang tidak membatasi gerakan. Ikuti Aturan: Dengarkan instruksi petugas untuk menjaga keselamatan selama balapan. Datang di Hari Kerja: Harga tiket biasanya lebih murah dan tempatnya lebih sepi di hari Senin-Jumat. Ajak Teman: Balapan akan lebih seru jika kamu bersaing dengan teman atau keluarga.

Kesimpulan

Baik Drift Inc di Grand City Mall maupun BG Junction adalah tempat go kart Surabaya yang wajib kamu coba. Drift Inc cocok untuk kamu yang ingin lintasan panjang dan suasana kompetitif, sedangkan BG Junction ideal untuk balapan santai dengan harga hemat. Jadi, tunggu apa lagi? Ajak temanmu dan rasakan sensasi balap yang tak terlupakan di Surabaya!

Catatan: Harga dan jam operasional dapat berubah. Pastikan untuk memeriksa informasi terbaru sebelum berkunjung.