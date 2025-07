Gubernur Kalsel Lantik Dewan Komisaris Bank Kalsel

(MI/Denny Susanto)

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi melantik empat anggota Dewan Komisaris Bank Kalsel, Senin (14/7). Pelantikan ini bersamaan dengan pelantikan Sekretaris Daerah dan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Acara pelantikan berlangsung di Gedung Idham Khalid, Kantor Pemprov Kalsel di Banjarbaru yang juga dihadiri para bupati/walikota, Forkopimda dan undangan lainnya. Dalam sambutannya Gubernur Kalsel menyatakan pelantikan Dewan Konisaris Bank Kalsel ini sebagai upaya memperkuat struktur manajemen dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

"Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) saat ini yang berada pada peringkat “Sehat”, serta memastikan keberlanjutan peran strategis bank dalam pembangunan daerah," kata Muhidin.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar pada 13 Maret 2025, di mana pemegang saham menyetujui pengunduran diri Hatmansyah (Komisaris Utama Independen), Syahrituah Siregar (Komisaris Independen), dan Rizal Akbar Sarupi (Komisaris).

Dewan Komisaris Bank Kalsel periode 2025-2030 yang dilantik, yaitu Subhan Nor Yaumil sebagai Komisaris Utama Non Independen, Riza Aulia sebagai Komisaris Independen, Hj Karmila Muhidin sebagai Komisaris Non Independen dan Widya Ais Sahla sebagai Komisaris Independen.

Sementara pada pelantikan Sekda Provinsi Kalsel dan pengukuhan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Muhidin menekankan, agar pejabat yang dilantik dan dikukuhkan bisa memegang teguh integritas, kejujuran, keikhlasan dan senantiasa bekerja sesuai aturan berlaku sesuai jabatan masing-masing. Muhidin juga menegaskan dirinya akan terus melakukan evaluasi kinerja para kepala SKPD dan pejabat daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional. (H-1)