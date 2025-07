Persib U-12, Ikut Ajang Internasional Gothia Cup di Swedia

Wagub Jabar Erwan Setiawan menerima kunjungan pengurus Persib.(Dok.Diskominfo Jabar)

WAKIL Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mendorong generasi muda Jabar untuk dapat berkarya dan berprestasi tak hanya di kancah nasional, melainkan hingga internasional.

Erwan memberikan dukungan penuh kepada 20 pesepak bola muda dari Tim Akademi Persib Usia 12 (U-12) yang siap tandang mengikuti turnamen sepak bola remaja terbesar dan tertua dunia di Swedia, Gothia Cup. Ajang Piala Gothia ini setiap tahunnya dilaksanakan di Kota Gothenburg, Swedia. Turnamen ini terbuka untuk pesepak bola putra maupun putri berusia 11-18 tahun.

Ajang ini akan berlangsung dari 13-19 Juli 2025, menghadirkan tim-tim sepak bola muda dari berbagai negara. Ajang Piala Gothia yang pertama kali diselenggarakan pada 1975 dan dikelola oleh klub sepak bola profesional BK Hacken. Pada edisi 2025 ini menandai peringatan 50 tahun berlangsungnya turnamen ini.

"Alhamdulillah saya dapat bertatap muka dengan 20 atlet sepak bola usia dini dari Akademi Persib Cimahi U-12. Saya berharap tim Persib muda ini dapat membawa nama besar Persib dan membawa nama baik Provinsi Jabar di ajang dunia," tuturnya.

Sebelum melangkah ke Swedia, kata Erwan, para pesepak bola telah melewati sejumlah tahapan seleksi, di antaranya ajang Meet the World with SKF Road to Gothia Cup 2025 yang dilaksanakan pada November 2024, di Jakarta. Akademi Persib Cimahi Tim Biru U-12 sendiri untuk regional Bandung, keluar sebagai juara di ajang tersebut dan berhak mewakili Indonesia bertandang di Swedia. "Semoga mereka dapat meraih juara dan membawa nama baik Persib, Jawa Barat bahkan Indonesia di kancah dunia," ungkapnya.

Ajang internasional tersebut setiap tahunnya diikuti sekitar 1.900 tim dari 75-80 negara yang berpartisipasi dan memainkan sekitar 4.700-5.000 pertandingan di 110-142 lapangan. Dijadwalkan upacara pembukaan untuk ajang tersebut akan berlangsung pada 14 Juli 2025, di Ullevi Stadium, Gothenburg, Swedia.

Menurut Erwan, untuk keberangkatan, skuad biru kebanggaan warga Jabar akan dilepas Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, pada 11 Juli 2025, di Jakarta. Erwan pun menitip pesan kepada seluruh jajaran tim agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mulai dari kesiapan fisik maupun mental hingga kedisiplinan yang harus terus pada kondisi yang prima.

"Kami doakan, semoga kalian dapat meraih juara. Tetap solid dengan sesama tim, sehingga dapat membawa nama harum Persib, Jabar, dan Indonesia di kancah internasional," sambungnya.(E-2)