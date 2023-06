Pertalife Tingkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa di Kepulauan Riau

PERTALIFE Insurance menggelar literasi keuangan di lingkungan kampus di Kepulauan Riau. Targetnya sebanyak 7.000 mahasiswa bisa mengikuti kegiatan tersebut.

"Kami menghadirkan program PertaLife Goes To Campus dengan menyelenggarakan seminar dengan tema 'Inklusi dan Literasi Keuangan'. Target kami, generasi muda akan lebih mengerti soal asuransi," kata Investment Research PertaLife Insurance Tomy Zulfikar, Rabu (14/6).

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk perencanaan dan penggunaan keuangan, lanjut dia, perlu dikenalkan kepada mahasiswa. Literasi keuangan berpengaruh terhadap mahasiswa dalam mengelola keuangan.

Semakin tinggi pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan, mahasiswa akan bijak dalam mengambil keputusan finansial. Mereka juga mengetahui bagaimana mengelola uang yang baik, serta paham

cara mengatur risiko keuangan dalam investasi, serta memahami penggunaan financial technology (fintech) agar terhindar dari pinjaman atau investasi ilegal yang saat ini marak terjadi.



Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022,

katanya, telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana

hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia

sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 %.

Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42 % di tahun 2022.

"Hal ini yang memicu kami agar pemahaman mahasiswa itu akan lebih baik

lagi ke depannya," kata dia.



Pencerahan



Sementara itu, Rektor Universitasi Ibnu Sina menyampaikan apresiasinya

atas inisiatif yang telah dilakukan PertaLife Insurance yang memberikan

pengetahuan tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

"Kami berharap seminar yang diikuti mahasiswa dapat memberikan

pencerahan akan pentingnya perencanaan keuangan bagi generasi muda,

sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bisa mempersiapkan diri,"

katanya.

Department Head of Corporate Communication Pertaufe Insurance, Rath

Triutami Wijayam mengatakan bahwa Pertalife Goes To Campus ini merupakan rangkaian dari kegiatan menjelang tahun PertaLife Insurance yang jatuh pada 28 Juni 2023.

Selain seminar Literasi dan Inklusi di Universitas Wiralodra, kegiatan ini juga diselenggarakan di beberapa Universitas di kota Lainnya seperti Surabaya, Semarang dan Cilacap.

Selain itu juga dilakukan talkshow di radio-radio dengan materi tentang pentingnya mempersiapkan masa depan melalui produk-produk Pertatife insurance yaitu asuransi kesehatan serta pengelolaan dana pensiun. (N-2)