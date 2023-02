Pemkab Lamongan Pastikan Stok Beras Cukup Hingga Ramadan

PEMKAB Lamongan, Jawa Timur memastikan stok beras aman dari Ramadan hingga Lebaran mendatang. Ini setelah Pemkab melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional di kabupaten setempat. Terlebih luas panen hingga saat ini mencapai 7.816 hektare.

"Kami pastikan stok beras tercukupi selama Ramadan hingga Lebaran mendatang," kata Juru Bicara Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo, Kamis (9/2).

Menurut dia, dalam operasi Pasar yang digelar PemKab bersama Bulog serta pihak terkait di sejumlah pasar tradisional didapati harga beras cenderung stabil dari hari-hari sebelumnya yang mengalami kenaikan.

Beras kualitas medium berkisar antara Rp11.000 hingga Rp12.000 per kg, yang sebelumnya masih seharga Rp12.500 per kg. Sedangkan, beraspremium di kisaran Rp12.500 hingga Rp14.000 per kg. "Alhamdulillah ini agak menurun. Mudah-mudahan dengan operasi pasar membuat harga beras stabil kembali," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, dalam operasi Pasar yang dilaksanakan selama dua hari di Pasar Babat, Blimbing dan Sidoharjo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur Efendi bersama Bulog juga memastikan ketersediaan pasokan beras aman hingga Ramadan mendatang.

"Kita tahu panen padi masih 1 bulan lagi. Tapi saya pastikan ketersediaan beras di Bulog masih aman hingga panen raya dan persediaan beras kita melimpah. Sehingga mengadapi Ramadan dan Idul Fitri stok beras di Lamongan aman," ungkap Sugeng mengutip keterangan Bupati. (OL-15)