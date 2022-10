Bantu Atasi Masalah Kebotakan, Erha Gelar Workshop di Lima Kota

ADA idiom yang berbunyi rambut adalah mahkota. Karena itu sebagian orang, betul-betul merawat dan memperhatikan betul rambut mereka. Sayangnya, tidak semua orang bisa memiliki rambut yang lebat sampai tua.

Kerontokan dan kebotakan rambut memang menjadi salah satu masalah paling umum yang dialami masyarakat dunia. Data global menunjukkan bahwa sebanyak 1,2 miliar pria dan sekitar 45% perempuan menderita kebotakan.

Kerontokan yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kebotakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Meskipun masalah rambut rontok dapat diatasi dengan berbagai cara, dan tidak selalu berbahaya, tetapi memilih perawatan yang tepat menjadi solusi terbaik.

Menyadari kondisi tersebut, ERHA Ultimate Hair Care berkolaborasi dengan Hairnerds Studio mengadakan kegiatan Pimp My Hair dengan rangkaian acara free hair cut & hair check serta workshop. Kolaborasi itu bertujuan untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa gaya dan potongan rambut yang bagus harus didasari dengan kulit kepala dan rambut yang sehat. Karena rambut merupakan mahkota.

Dalam acara Pimp My Hair yang diselenggarakan di 6 kota berbeda dengan 14 lokasi ini, ERHA Ultimate Hair Care memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin hair check dengan hair expert untuk mengetahui kondisi dan kesehatan rambut. Sementara, Hairnerds juga menyedikan potong rambut gratis bagi masyarakat yang diikuti oleh total 380 orang. Selain itu, ERHA Ultimate Hair Care dan Hairnerds Studio juga mengadakan “Regrow Your Hairfidence” workshop di lima kota yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang.

Acara itu bertujuan memberikan awareness kepada masyarakat tentang cara merawat kesehatan rambut dan kulit kepala, serta tips dan tricks styling rambut. Selain itu ERHA Ultimate Hair Care meluncurkan kampanye Regrow Your Hairfidence. Dengan kampanye ini, ERHA Ultimate Hair Care ingin memberikan awareness kepada masyarakat bahwa permasalahan rambut dari ringan hingga berat tidak bisa hanya diatasi dengan produk-produk OTC, tapi perlu ditangani dengan perawatan khusus.

Lebih lanjut, ERHA Ultimate Hair Care juga ingin memberitahukan masyarakat bahwa mereka juga memiliki personalized clinical hair solution yang ditangani langsung oleh ahli berpengalaman.

“Peluncuran kampanye Regrow Your Hairfidence dan kolaborasi bersama Hairnerds ini memiliki visi untuk menyebarkan kesadaran akan permasalahan rambut rontok pada masyarakat Indonesia. Di sini kami pumya solusi untuk menngatasi permasalahan rambut apapun mulai dari level ringan sampai berat. Bukan hanya perempuan tapi juga pria, baik usia muda maupun tua”, ujar Head of ERHA Ultimate Hair Care, Alisa Agustine Sitorus.

"Kami percaya bahwa menumbuhkan kembali rambut yang hilang sama dengan menumbuhkan kembali rasa percaya diri," tambah General Manager Strategic Brand, PR & Creative Management ERHA, Amriel Aditya.

Peluncuran kampanye ini juga menjadi moment tepat bagi ERHA Ultimate Hair Care untuk memperkenalkan Vincent Rompies sebagai Duta Sobat Lebat dari ERHA Ultimate Hair Care. Harapannya, Vincent dapat menjadi wajah baru yang selalu mendukung pesan yang disampaikan oleh ERHA Ultimate Hair Care kepada masyarakat, agar lebih memperhatikan kesehatan rambut, khususnya anak muda,

Vincent mengaku sangat memperhatikan penampilan da dia memiliki masalah kebotakan. Hal ini sempat membuatnya tidak percaya diri dan harus bekerja keras untuk menutupi kebotakannya dengan topi setiap kali hendak syuting. Oleh karena itu, ERHA Ultimate Hair Care mengajak Vincent mengikuti perawatan Love is in The Hair Program sebagai solusi klinis untuk mengatasi permasalahan kebotakan rambut pada pria dan wanita, baik yang bersifat hormonal maupun non-hormonal.

Selain Love is in The Hair Program, ERHA Ultimate Hair Care menawarkan berbagai perawatan rambut lainnya, seperti Smooth and Clean No Hair Program untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan dengan cepat dan efektif, dan Anti-Stress Hair Fall Program untuk mengatasi permasalahan kerontokan rambut. (RO/A-1)