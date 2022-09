Komit Membantu Perempuan Indonesia dalam Perawatan Tubuh, Skin+ Siap Buka Cabang di Daerah

TIDAK dimungkiri saat ini semakin banyak perempuan di Indonesia yang mulai sadar akan pentingnya melakukan perawatan tubuh. Alhasil tidak mengherankan jika kini banyak bermunculan berbagai klinik kecantikan ataupun berbagai produk kecantikan.

Berangkat dari situlah Skin+ X Slim+ by Euromedica resmi membuka kliniknya yang ke– 30 dan 31, bertempat di Pondok Indah Mall 2, Skywalk 2nd Floor Jakarta Selatan. Pembukaan klinik teranyar Skin+ X Slim+ by Euromedica ini merupakan bentuk perhatian dan dedikasi dari Euromedica untuk dapat memberikan one stop solution dari ragam permasalahan kulit wajah dan badan yang kerap dihadapi oleh warga urban.

Bukan hanya perawatan wajah di Skin+ untuk pertama kalinya Euromedica memperkenalkan Slim+ dengan filosofi Active Trilogy untuk memberikan solusi weight loss dan body contouring. Ini merupakan langkah awal bagi Euromedica melalui Skin+ untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin fokus tidak hanya pada perawatan kulit wajah namun mendambakan tubuh yang ideal dengan cara yang nyaman dan instan.

Dari hasil survei yang pernah dilakukan, 9 dari 10 orang menginginkan kulit yang menawan disertai dengan bentuk tubuh yang ideal dan sehat, namun dengan hasil yang cenderung instan. Hadirnya Slim+ adalah visi baru bagi Euromedica untuk menjadi one stop solution klinik di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek. Hal lainnya, tentu ingin mendekatkan diri dengan memberikan solusi tidak hanya pada kulit wajah namun bisa menjadi partner untuk memiliki bentuk tubuh ideal bagi pria maupun wanita. Masyarakat urban yang dikenal produktif dan memiliki karir cenderung tidak memiliki waktu dan tidak konsisten dalam menjalani gaya hidup sehat.

Dengan filofi active trilogy Euromedica memperkenalkan Slim+ untuk terus melakukan ekspansi, agar dapat lebih mudah di akses dan dijangkau oleh siapa pun. Menghadirkan para expert maupun dokter yang telah teruji di bidangnya, pada perluasan cabang Skin+ dan Slim+ ini turut menghadirkan pula pilihan perawatan istimewa dengan pengembangan inovasi terunggul yang pertama, di antaranya adalah Active Trilogy sebagai solusi penghilang dan pengencang sentimeter pada tubuh bagi mereka yang sibuk atau ingin mempertahankan kondisi tubuh mereka.

Sebagai informasi Active Trilogy hadir sebagai one stop solution untuk mewujudkan tubuh impian masyarakay. Didampingi oleh dokter, kemudian dikurasi oleh Expert chefs dan diformulasikan oleh ahli gizi bersertifikat, Slim+ menghadirkan berbagai treatment yang dilengkapi dengan layanan diet plan ini diantaranya Body Contouring Treatment yakni solusi instan untuk pengencangan atau pengurangan lingkar tubuh dengan menggunakan produk dan alat inovasi terkini.

Atau Healthy Diet Intake yakni program penurunan berat badan dengan mengatur asupan kalori melalui rangkaian makanan sehat dari SLIM+. Dan Personalize Diet Coach (PDC) yaitu pelatih diet yang telah bersertifikat, membantu dalam setiap Langkah perjalanan diet Anda

CEO Euromedica Group, Benny Winata mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dari pembukaan cabang terbaru ini. Beliau berharap ke depan Skin+ dan Slim+ by Euromedica akan terus menjadi solusi terdepan pada beragam permasalahan maupun minat dan kebutuhan perawatan kulit wajah dan body slimming yang kini menjadi kebutuhan masyarakat luas.

“Hadirnya Skin+ dan Slim+ di Pondok Indah Mall 2 ini merupakan upaya kami untuk memperluas jangkauan pelayanan istimewa di industri kecantikan untuk lebih meluas, terutama atas meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kulit menawan serta meraih penampilan yang optimal dengan kondisi kulit yang prima,” ujar Deputy GM SKIN+ by Euromedica, Dessy.

Ke depan, selain konsisten menghadirkan beragam inovasi perawatan kecantikan berteknologi mutakhir yang tetap relevan dan terjangkau. Skin+ dan Slim+ saat ini dalam tahap memperluas cabang di beberapa kota besar salah satunya di Boxies 123 Mall Bogor dan Cibinong City Mall, Jawa Barat. (RO/A-1)