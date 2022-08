Ini Business Suite Kamar Bertema Bisnis Pertama di Surabaya

FOUR Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, memperkenalkan business suite, kamar bertema bisnis pertama di Surabaya, Jawa Timur. Kamar tersebut menyediakan tipe kamar suite yang luas nan modern, cocok untuk para tamu yang ingin menikmati sensasi bekerja dan bersantai secara bersamaan.

Dirancang khusus untuk tamu bisnis yang produktif, business suite 2-in-1 menawarkan kamar dengan kombinasi ideal antara ruang kerja bernuansa modern dengan ruang tamu Zen Zone yang terpisah untuk kamar tipe junior suite, serta dengan tambahan lounge untuk tipe kamar suite yang lebih luas. Variasi pilihan kamar tersebut ditujukan untuk menyediakan ruang rehat dan bersantai bagi para tamu di sela rapat dan pertemuan.

Seluruh kamar business suite didesain dan didekorasi dengan hasil berkualitas tinggi, dilengkapi dengan sentuhan warna pastel nan lembut untuk memaksimalkan nuansa kamar suite yang modern dan nyaman. Selain itu, para tamu dapat menikmati tempat tidur mewah dan sprei berbahan linen yang lembut di tiap kamar untuk memastikan para tamu merasakan kenikmatan istirahat yang luar biasa setelah melewati hari yang panjang dan melelahkan.

Achmad Syaifudin, Room Division Manager, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, mengatakan kamar tipe business suite merupakan tawaran unik yang ada di Kota Surabaya. "Ini sekaligus menambah daftar keistimewaan layanan kami untuk para tamu bisnis selain lokasi hotel sempurna dan strategis, berdekatan dengan pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia," tuturnya. Untuk pertama kali, kamar baru tersebut akan memberikan ruang yang sempurna bagi para tamu untuk bekerja dan menikmati liburan secara bersamaan. Hal ini menjadikan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, menjadi salah satu hotel paling hemat biaya di kawasan tersebut.

Hotel itu dibangun secara khusus dan memiliki lokasi ideal, yakni di kota terbesar kedua di Indonesia dan didapuk menjadi salah satu lahan investasi yang dipertimbangkan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peluncuran perizinan bisnis melalui Surabaya Single Window (SSW). Selain itu, hotel tersebut terhubung dengan ballroom terbesar di Jawa Timur, yakni The Westin Grand Ballroom, dengan total ruang pertemuan sebesar 9.000 meter persegi. Para tamu dapat merasakan pengalaman terbaik dalam mengadakan pertemuan, pameran, dan konferensi karena ballroom ini dilengkapi dengan peralatan LED dan AV yang canggih, serta ruangan yang dinamis.

Lokasinya strategis karena dikelilingi oleh berbagai atraksi wisata yang berjarak hanya beberapa menit dari hotel, seperti pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, Pakuwon Mall, dan Pakuwon Golf & Family Club (PGFC). Para tamu juga diberikan kesempatan unik untuk menikmati fasilitas yang tersedia di The Westin Surabaya karena kedua hotel tersebut terletak dalam gedung yang sama dan hanya terpisah beberapa lantai. Lokasinya yang dekat dengan PGFC juga memberikan kemudahan lebih bagi penyelenggara acara dalam melangsungkan acaranya di beberapa area lain yang sesuai dengan tema dan kebutuhan.

Hotel ini juga menawarkan akses gym selama 24 jam, dua restoran kelas dunia, dan outdoor rooftop bar dengan pemandangan kota Surabaya yang indah. Seluruh akses eksklusif tersebut berjarak hanya 30 km dari Bandara Internasional Juanda.