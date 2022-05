Penerapan Sistem One Way Di Jalan Tol Disesuaikan Dengan Kondisi

POLA one way direncanakan kembali diterapkan di jalur tol trans Jawa. Namun perkembangannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Kapolda Jabar, Irjen Suntana saat meninjau rest area 229 tol Kanci-Pejagan, Kamis (5/5) menjelaskan untuk one way pemerintah berencana menerapkan kembali di jalur tol. Tepatnya mulai dari GT Kalikangkung hingga Jakarta pada Jumat (6/5) pukul 14.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu (7/5), pola one way akan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. "Untuk Minggu (8/5) dari pukul 07.00 WIB sampai 03.00 WIB," tutur Suntana.

Namun, lanjut Suntana, pola one way di jalur tol disesuaikan dengan dinamika dan kondisi di lapangan. Jika jumlah kendaraan yang memasukiJakarta cukup banyak hingga menyebabkan kepadatan kendaraah dari arahJawa Tengah telah berkurang, maka akan segera dievaluasi. "Kami meminta masyarakat untuk memedomani rencana penerapan one way yang disampaikan pemerintah," tutur Suntana.

Sehingga masyarakat yang hendak menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah bisa berangkat sesudah tanggal tersebut. "Bisa juga dengan melintasi jalur arteri yang sudah dipersiapkan pengamanannya," tutur Suntana.

Suntana juga mengungkapkan bahwa arus mudik tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2019 lalu. Bahkan tahun ini di jalur arteri cukup padat namun pengendara masih bisa melajukan kendaraan dan tidak berhenti. "Roda masih terus berputar," tuturnya.

Mudik tahun ini pun menurut Suntana relatif kondusif dan jumlah kecelakaan di jalur mudik dapat dikendalikan. Suntana juga meminta kepada masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta untuk memastikan kondisi fisik dan kendaraan sehat.

"Jangan memaksakan jika kondisi kendaraan tidak laik. Harus dicek betul semuanya siap untuk memastikan perjalanan lancar dan tidak menemui kendala apa pun," tuturnya. (OL-15)