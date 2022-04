Paket Lebaran Menarik dari InterContinental Bandung Dago Pakar

PADA momen libur Idul Fitri 1443 H, InterContinental Bandung Dago

Pakar, mengajak pengunjung merayakan liburan Lebaran bersama keluarga, dan melepaskan lelah sejenak.

Hotel bintang lima yang berlokasi di Dago atas ini memiliki pemandangan ke arah Kota Bandung. Pengunjung juga bisa merasakan kesejukan perbukitan di kaki gunung.

"Kami dari InterContinental Bandung Dago Pakar menawarkan paket menginap dengan banyak penawaran menarik yang disajikan khusus buat tamu. Mulai dari santap kuliner hingga aktivitas menarik untuk keluarga," kata Manager Marketing Communications InterContinental Bandung Dago Pakar, Dina Novia Faisal di Bandung, Jumat (29/4).

Menurut Dina, menyambut Idul Fitri 1443 H kali ini, InterContinental

Bandung Dago Pakar menawarkan banyak sekali program yang dapat dinikmati oleh keluarga ketika berlibur. Berbagai permainan dapat dinikmati baik untuk orang tua maupun anak-anak. Seperti

ada ATV, e-bike, dan sepeda, ada juga berkuda yang dapat dilakukan oleh

anak-anak hingga dewasa yang berlokasi di area parkiran hotel.

"Selain itu berbagai aktivitas di luar ruangan juga tersedia mulai dari

yoga, kids gymnastic, brmain bersama kelinci, bermain layangan, hingga

bouncing castle juga menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin bermain

bersama di liburan kali ini," ujarnya.

Anak-anak, lanjut dia, dapat bermain di kids club ataupun mengikuti

kids cooking class yang langsung dipandu oleh koki hotel

InterContinental Bandung Dago Pakar. Tidak ketinggalan bagi para pecinta film dan games, tersedia juga area untuk bermain play station serta area untuk menonton berbagai kartun favorit anak-anak.

"Tidak hanyak permainan saja, berbagai promo makanan dan minuman

yang sangat menggiurkan akan hadir mulai dari 29 April hingga 8 Mei

2022. Untuk santap kuliner para tamu dapat menikmati berbagai penawaran

sajian all you can eat untuk periode hari raya pada tanggal 2 hingga 5

Mei 2022 dengan harga Rp380.000++ per orang. Tamu bisa menikmati sajian

khas lebaran hingga sajian khas mancanegara," jelasnya.

Pada 6 Mei akan hadir Grill&Chill Pizza & Italian Classic Buffet dan pada 7 Mei para tamu dapat melengkapi jelajah kulinernya dengan Grill & Chill All You Can Wagyu dengan penawaran Rp 299.000++ per orang.

Tidak hanya itu di akhir minggu juga akan diluncurkan promo Weekend Burger Brunch dengan berbagai macam pilihan burger dengan penawaran mulai dari Rp99.000++ per menu.

"Bagi para tamu yang ingin bersantai di kolam renang dengan air hangat

ini dapat menikmati promo Pool Bar dengan berbagai makanan dan minuman

menarik sajian khas Meksiko dan tentu saja sajian khas makanan-makanan

lokal. Untuk tamu yang menyukai aneka makanan manis, Deli8 akan buka

setiap hari selama periode lebaran untuk dapat memanjakan para tamu yang ingin menikmati aneka roti dan makanan penutup dengan berbagai rasa," tambah Dina.

Mari rayakan liburan Lebaran di InterContinental Bandung Dago Pakar dan

tentu saja tetap dengan pengaplikasian protokol kesehatan yang sesuai

dengan aturan pemerintah setempat.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menginap sambil santap kuliner hingga bermain di momen kali ini.

Untuk informasi dan pemesanan tamu dapat menghubungi nomor telepon

022-878066788 atau 08112142378. (N-2)