One Way di Jalan Tol Diterapkan Hari ini

DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya, memberlakukan rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap di jalan tol pada saat arus mudik 2022.

Hal tersebut bakal diberlakukan mulai dari Tol Cikampek Km 47 sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung Km 414.

Baca juga: H-5 Lebaran, Arus Mudik dengan Kereta Api Terus Meningkat Hingga 39%

Kebijakan ini dilaksanakan mulai Kamis (28/4) sampai dengan Minggu (1/5).

Adapun jadwal one way di jalan tol saat arus mudik Lebaran 2022, Kamis (28/4) dimulai pukul 17.00 sampai 00.00 WIB, Jumat (29/4) dimulai pukul 07.00 sampai 00.00 WIB, Sabtu (30/4) dimulai pukul 07.00 sampai 00.00 WIB dan Minggu (1/5) dimulai pukul 12.00 sampai 07.00 WIB.

Adapun waktu berakhirnya atau perpanjangan rekayasa lalu lintas, baik ganjil genap dan one way saat arus mudik Lebaran 2022 tersebut bersifat situasional.

Ganjil Genap Dilakukan Di 7 Gerbang Tol

Sementara, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa filterisasi kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap bersamaan dengan sistem satu arah atau one way mudik 2022 tidak lagi dilakukan di ruas Jalan Tol Cikampek.

"Hasil rapat kemarin dengan para Dirlantas, Jasa Marga, dan Kakorlantas, maka diputuskan bahwa filterisasi one way tidak dilaksanakan di tol sebagaimana uji coba pada tanggal 25-26 April," ujar Sambodo kepada wartawan, kemarin Rabu (27/4).

Menurut Sambodo, filterisasi kendaraan dengan aturan ganjil genap dan one way mudik 2022 akan dilakukan di gerbang-gerbang tol.

Khusus di wilayah hukum Polda Metro Jaya, filterisasi ganjil genap mudik 2022 akan dilakukan di 7 gerbang tol, yakni Gerbang Tol Bekasi Barat, Gerbang Tol Bekasi Timur, Gerbang Tol Tambun, Gerbang Tol Cibitung, Gerbang Tol Cikarang Barat, Gerbang Tol Cikarang Pusat, Gerbang Tol Cibatu. (OL-6)

"Itu semuanya nanti akan diterapkan filterisasi one way, pada jam-jam dan hari saat dilaksanakan one way," kata Sambodo. (Far)