Bantu Lestarikan Kuliner Nusantara, Mie Sedaap Hadirkan Varian Soto Madura

INDONESIA sebagai negara yang memiliki aneka suku, tentu mempunyai kekayaan yang tidak dimiliki bangsa lain, yakni kebudayaan. Kebudayaan itu juga terbagi lagi dalam berbagai jenis, salah satunya dalam bentuk kuliner.

Sayangnya belum semua kuliner di Nusantara terekspos. Karena itu penting bagi generasi muda untuk membantu melestarikan kuliner Nusantara tersebut. Berangkat dari situlah Mie Sedaap sebagai pelopor inovasi rasa kembali berinisiatif.

Setelah berhasil di lini Nikmat HQQ Series dengan varian Salero Padang dan Ayam Bakar Limau, Mie Sedaap menghadirkan varian kuah pertama yaitu Mie Sedaap Soto Madura. Nikmat HQQ Series merupakan segmen Mie Sedaap yang memiliki target konsumen ke anak muda usia 17-25 tahun dan bergaya hidup aktif. Seiring dengan tren masa kini, anak muda punya kegemaran untuk wisata kuliner di berbagai tempat nongkrong pergaulan atau lokasi pariwisata.

Hobi wisata kuliner ini tidak membatasi pilihan makanan dankarena hobi ini anak muda jaman sekarang terbiasa lidahnya untuk mencoba berbagai macam rasa tidak hanya rasa internasional tapi juga masakan khas dari indonesia juga semakin digemari oleh anak muda. Segmen Nikmat HQQ Series menjawab consumer insight dengan mengangkat citarasa makanan lokal khas daerah dan memberikan sentuhan inovasi pada produk sehingga memiliki keunikan tersendiri.

Sebagai merek instant noodle terkemuka di Indonesia, mereka mencatatkan pertumbuhan yang positif di atas rata-rata pertumbuhan kategori mie instant yang bertumbuh 5,8% sepanjang 2021. Variant soto dari Mie Sedaap sendiri menduduki posisi unggul #1 di Indonesia dengan 7,4% volume market share (sumber: Nielsen). Melihat pertumbuhan positif di kategori mie instant di Tanah Air, mie instan produksi Wings Food ini pun senantiasa berkomitmen untuk memberikan excitement kepada para konsumen melalui inovasi rasa yang dimilikinya.

Soto merupakan makanan nasional Indonesia yang bisa ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, varian Soto Madura dipilih karena memiliki citarasa unik yang dibuat dengan rempah khas Madura. Kini, Mie Sedaap sebagai merek mie instant yang unggul pada varian Soto mengeluarkan varian baru yakni Soto Madura pertama di Indonesia, dengan mie yang kenyal dengan rasa kuah kaldu gurih yang sedap dan kaya rempah khas Madura.

“Soto telah diakui sebagai salah satu makanan terenak di Indonesia yang telah mendunia setelah rendang, dan merupakan comfort food bagi banyak masyarakat kita. Mie Sedaap, sebagai pelopor inovasi rasa, kini menghadirkan Mie Sedaap Soto Madura dengan rasa kuah gurih hasil campuran berbagai rempah khas Madura yang original, serta dilengkapi dengan tambahan topping Kress Daun Jeruk dan Bubuk Soto, rasanya semakin spesial. Dengan teksturnya mie yang kenyal, varian terbaru dari Mie Sedaap ini tentunya akan memberikan excitement terhadap anak muda Indonesia. Kami harap Mie Sedaap Soto Madura ini dapat diterima dan digemari oleh konsumen,” ucap Brand Manager Mie Sedaap, Jane Margaretha.

“Aku suka banget masakan tradisional, soalnya emang karakter dan rasanya khas banget kan. Thanks to rempah-rempah yang banyak banget jenisnya di Indonesia, rasa masakan kita jadi jauh lebih kaya. Jadi, pas tau ada Mie Sedaap Soto Madura. Ini akan jadi pilihan spesial, rasa yang disukai orang banyak dan pertama juga nih rasa Soto Madura untuk mie instan, inovatif,” ujar aktris muda sekaligus Brand Ambassador Mie Sedaap Soto Madura, Ranty Maria.

“Aku selalu suka untuk nyobain berbagai masakan, termasuk Soto Madura, soalnya gurih dan kaya rasa banget gitu kan. Belum aromanya, seger banget sih, auto nambah selera makan,” timpal penyanyi Mahalini Raharja.

Pada peluncuran Mie Sedaap Soto Madura tersebut, Ranty dan Mahalini turut membagikan alasan mereka untuk terus aktif berkreasi di usia mereka saat ini. Menurut keduanya, berkarya merupakan cara untuk menemukan passion yang ada dalam diri dan juga salah satu cara untuk menghibur diri. Selain itu, mereka juga dapat mempelajari banyak hal baru serta menambah wawasan dan mengembangkan kreativitas dengan terus berkarya. Semua ini tentunya dapat diraih dengan memupuk rasa keberanian dan keinginan untuk mencoba, didukung dengan upaya yang maksimal.

“Mie Sedaap hadir sebagai inovator rasa. Semoga Mie Sedaap dengan varian baru Soto Madura ini dapat memberikan experience baru untuk anak muda di seluruh Indonesia dalam menikmati mie instan dengan rasa gurih dan segar kuah soto dengan harga yang tetap terjangkau. Yang ada di Sabang sampai Merauke sekarang sudah bisa menikmati sedaapnya Soto Madura. Sesuai dengan visi Wings kami meyakini nilai bahwa all good things in life should be accessible for everyone. Dan, layaknya Mie Sedaap, anak muda juga harus terus semangat dalam berkreasi dan berinovasi,” ujar Jane. (RO/A-1)