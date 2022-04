Belum Genap Setahun, Ms Glow for Men Raih Top Brand Award

INOVASI adalah kunci bagi sebuah perusahan untuk berkembang. Hal itulah yang terus dilakukan MS Glow. Hasilnya salah satu produk mereka, Ms Glow for Men menerima penghargaan Top Brand dalam kategori Beard & Hair Serum, dan berhak atas lisensi Top Brand dari majalah Marketing. Penghargaan itu diberikan untuk produk Playmaker Beard & Hair Serum yang belum sampai setahun diluncurkan.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Direktur Utama Majalah Marketing, Steven Santosa pada salah satu founder Ms Glow for Men, Gilang Widya Pramana dalam ajang Talkshow & Awarding Ceremony Top Brand, yang disiarkan live di YouTube channel Ms Glow for Men Official, pada Kamis (30/3) lalu.

Sementara itu Dewa Gede Adi Putra yang juga merupakan founder dari Ms Glow for Men mengucapkan selamat atas diraihnya penghargaan itu. "Playmaker Beard & Hair Serum merupakan salah satu produk terbaik dari MS Glow for Men yang diciptakan dalam formula terbaik untuk menjaga dan merawat salah satu aspek yang penting bagi penampilan pria, yakni rambut dan brewok," papar Ajik.

Gilang yang hadir dalam talkshow mengungkapkan bahwa Ms Glow for Men pada awalnya hanya merilis produk skincare. Baru tahun lalu mereka mengeluarkan produk hair care, mulai dari pomade dan juga beard & hair serum yang akhirnya mendapatkan penghargaan Top Brand.

"Beard & hair serum ini merupakan produk yang kami formulasikan di Spanyol, menggunakan bahan-bahan glycoraize, radiancyl, bio keratin, dan juga ada ginseng extract. Jadi memang bahan-bahan yang kami gunakan itu berkualitas," ungkap Gilang.

Top Brand sendiri merupakan penghargaan tahunan yang digagas majalah Marketing, dengan melakukan riset bersama lembaga independen Frontier. Penghargaan ini diberikan untuk brand yang memang menjadi pilihan dari konsumen. Direktur Utama Majalah Marketing, Steven Santosa sedikit mengisahkan sejarah dari Top Brand.

"Datanya sendiri kami sudah ada dari 2000 sebenarnya, cuma award-nya kita baru mulai di tahun 2007. Jadi kami (Top Brand) sudah ada di Indonesia selama 22 tahun," ujar Steven.

Steven juga mengucapkan selamat dan mengungkapkan bahwa terpilihnya Ms Glow for Men menerima penghargaan merupakan pencapaian luar biasa, dan semua ini adalah murni suara dari konsumen. Data yang didapatkan merupakan hasil survey yang dilakukan baik offline maupun online. (RO/A-1)