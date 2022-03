ABM Raih Penghargaan Public Relations Indonesia Award

PERUSAHAAN energi terintegrasi nasional PT ABM Investama Tbk. (IDX: ABMM) berhasil meraih penghargaan Bronze Winner untuk kategori Laporan

Perusahaan, sub kategori Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) pada ajang bergengsi tahunan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022.

PRIA merupakan salah satu ajang prestisius di Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 190 korporasi, institusi pemerintahan, dan swasta

dengan total entri sebanyak 786. PRIA 2022 secara komprehensif mengukur

kinerja komunikasi korporat/ instansi, keterlibatan dan penciptaan nilai di tengah masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta transparansi pengungkapan informasi publik terkait kinerjanya sepanjang satu tahun.

Andi Djajanegara, Direktur Utama ABM menyambut antusias prestasi yang

berhasil diraih ABM pada kompetisi tersebut. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan komitmen ABM dalam penerapan prinsip keberlanjutan, terutama dalam hal pengelolaan aspek ESG yang baik,

sekaligus dukungan nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam penerapan prinsip keberlanjutan, kami meyakini bahwa keberlangsungan usaha lekat dengan keselarasan antara aspek komersial dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan serta sosial. ABM senantiasa berkomitmen untuk terus mengoptimalkan ini melalui pengelolaan ESG, sekaligus memberikan transparansi informasi yang kredibel melalui laporan berkelanjutan perusahaan setiap tahunnya," terang Andi.

Melengkapi pencapaian ABM terkait komitmennya dalam penerapan prinsip

keberlanjutan dan ESG, tahun ini Laporan Berkelanjutan 2020 ABM yang bertajuk Merancang Prospek Masa Depan berhasil meraih peringkat Bronze

Winner pada ajang tersebut.

Apresiasi serta dukungan juga diberikan oleh Asmono Wikan selaku Founder dan CEO PR Indonesia atas Raihan prestasi ABM dalam ajang tersebut.

"Anugerah yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi ABM untuk terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi sekaligus melakukan yang terbaik demi masa depan yang berkelanjutan," jelasnya saat penyelenggaraan ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022 di Semarang itu.

Terkait dengan penerapan prinsip keberlanjutan dan ESG, sebelumnya ABM juga telah berhasil meraih penghargaan dari ICEA 2022 untuk kategori Corporate Winner dengan peringkat Excellence in Green and Environmental Management dan Best Innovations and Initiatives in Global

CSR.

Selain itu ABM juga menyabet peringkat Silver Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2021 (ASSRAT), serta penghargaan kategori CCC atas pengungkapan ESG dan kategori Gold atas Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Non Perbankan pada ajang Penghargaan Emisi Korporasi yang diselenggarakan oleh Berita Satu Media Holding, dan Bumi Global Karbon (BGK) pada April dan November 2021 lalu.

Tidak ketinggalan ABM juga meraih peringkat Terbaik untuk keterbukaan ESG emiten sektor investasi non perbankan pada 2020 dalam ESG Award.

"Kami berharap dengan diraihnya penghargaan ini semakin memantapkan langkah ABM dalam menerapkan praktik bisnis terbaik yang berkelanjutan, terutama di sektori industri energi. Terlebih ABM juga telah merancang konsep keberlanjutan yang kami sebut Sustainability House guna mempermudah harmonisasi antara peta jalan bisnis, pengelolaan target-target ESG dan pencapaian SDG, hingga pengungkapannya kepada publik," tandas Andi. (N-2)