Harga Daging Sapi dan Ayam di Temanggung Stabil

GEJOLAK kenaikan harga daging sapi dan ayam tidak terjadi di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Pantauan di Pasar Tradisional pada Kamis (3/3) harga komoditas daging masih stabil.

Isti, 58, salah seorang penjual daging di Pasar Temanggung mengatakan, hingga kini belum ada kenaikan harga. Permintaan daging dari konsumen juga masih terbilang normal.

Saat ini daging sapi kualitas paling bawah ditawarkan dengan harga Rp100.000 per kilogram. Daging kualitas medium dipasarkan seharga Rp110.000 sampai Rp115.000 per kilogram. Sedangkan daging dengan kualitas premium dijual Rp120.000 per kilogram.

"Hanya saja beberapa hari ini jatah daging sapi dari rumah pemotongan hewan memang berkurang,"kata dia, Kamis (3/3).

Pada kondisi normal, ia biasa mendapat jatah dua ekor daging sapi potong. Namun sekarang jatahnya berkurang hanya satu ekor daging sapi potong saja. Ia mengaku tidak tahu alasan pengurangan jatah tersebut.

Adapun harga daging ayam potong juga terpantau stabil di kisaran harga Rp32.000 per kilogram. Demikian juga dengan permintaan daging ayam pun masih stabil. Harga daging diperkirakan akan mengalami kenaikan beberapa hari menjelang Bulan Ramadhan mendatang

"Mungkin mendekati Bulab Ramadhan nanti baru akan ada kenaikan harga," kata Yati, seorang penjual daging ayam. (OL-13)

Baca Juga: Di NTT Tercatat Penambahan Covid 1.374 Pasien Sehari