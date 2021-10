Bali Kembali Dibuka, Pelaku Usaha Perhotelan Siap Sambut Wisatawan 

TERKENDALINYA pandemi Covid-19 di Indonesia, menjadikan pemerintah memutuskan mengizinkan kembali beberapa kegiatan masyarakat, termasuk sektor pariwisata khsususnya di Pulau Bali.

Menyusul wisatawan domestik, Bali akan dibuka bagi wisatawan mancanegara. Turis asing akan diperbolehkan berwisata di Pulau Bali dengan menaati peraturan yang berlaku. Aturan dimaksud seperti penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat, aturan terkait status vaksinasi, dan ketentuan karantina.

Menyambut momentum tersebut, the Samaya Seminyak bersiap untuk menyambut wisatawan. General Manager The Samaya Seminyak, Erick Hardiansyah mengatakan, hotelnyabdalah tempat ideal bagi siapapun yang merindukan liburan tropis dan menginginkan eksklusivitas tingkat tinggi. Terinspirasi oleh kata yang diambil dari bahasa Sansekerta, _Samaya_ berarti “bersama-sama” atau "saya bersamamu."

The Samaya Seminyak baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan sebagai Leading Beach Resort of Asia dan Leading Resort of Indonesiabdari World Travel Awards, dan juga sebagaibThe Leading Beach Resort of Asia dari The World Luxury Hotel Awards.

Erick menambahkan,, terletak di tepi pantai dan memiliki akses langsung ke Pantai Seminyak yang terkenal, The Samaya Seminyak berada di tengah situasi area yang paling sibuk dengan jejeran kafe-kafe trendi dan pusat hiburan malam.

“Lokasinya sangat strategis, dekat dengan Seminyak Square yang hanya berjarak 5 menit berjalan kaki, 15 menit ke Legian, 25 menit dari Bandara International Ngurah Rai, dan 10 menit berkendara menuju area Canggu,” ujar Erick.

The Samaya Seminyak mempersembahkan 52 vila pribadi, setiap unitnya didesain sempurna untuk para tamu yang datang bersama pasangan, berbulan madu, keluarga, dan juga grup. Vila-vilanya hadir dengan kolam renang pribadi, gazebo untuk bersantai, area terbuka yang luas, dan kamar mandi mewah.

“Tentunya kesemua fasilitas ini memberikan kenyamanan bagi setiap tamu dibalut dengan pengalaman khas Samaya yang berakar pada keramahtamahan Bali, dan jaminan privasi di dalam kompleks mewah yang dirancang secara modern,” tambah Erick.

Tersedia 5 tipe vila yang dapat dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan liburan sesuai suasana hati. One-Bedroom Royal Pavilion Villas yang luas, menghadap lautan, dan dilengkapi dengan jacuzzi outdoor, area spa, kamar mandi indoor dan outdoor, serta kolam renang 11 meter dilengkapi dengan gazebo.

Sementara itu, untuk tipe lainnya yaitu One-Bedroom Pool Villa terletak di sekitar tepi pantai pada bangunan utama dan dilengkapi dengan kolam renang berukuran penuh, area outdoor yang luas dikelilingi oleh taman tropis, dan interior klasik nan elok untuk memberikan kenyamanan penuh.

Di seberang bangunan utama, terdapat kompleks vila The Royal Courtyard yang dijangkau hanya dalam beberapa menit saja menggunakan buggy. Komplek ini menawarkan suasana Bali klasik yang dikelilingi oleh taman tropis yang rimbun.

Para tamu dapat memilih dari vila satu hingga tiga kamar tidur, vila The Royal Courtyard juga menawarkan kemewahan berbalut privasi, kenyamanan, dan fasilitas modern yang sama.

“Setiap vilanya yang luas terdapat kolam renang pribadi, para tamu juga dapat menikmati hari dengan bersantai di area lounge dengan kolam renang besar dan dek kayu luas di tengah kompleks,” imbuh Erick.

Untuk menambah sentuhan kemewahan, layanan butler all-around tersedia bagi setiap vila dan akan memenuhi permintaan para tamu, termasuk sarapan tanpa batas waktu untuk merasakan pengalaman makan pagi baik di dalam vila, gazebo, dek laut, atau bahkan mencoba floating breakfast yang terkenal.

Menghadap ke Pantai Seminyak yang indah, Breeze adalah restoran dan bar kebanggaan The Samaya Seminyak. Tempat makan yang santai dan memiliki pemandangan indah ini merupakan tempat yang pas untuk sarapan, teh sore yang mewah, dan koktail sembari menikmati pantai yang menakjubkan.

Breeze juga terkenal dengan menu istimewa bernama “Megibung”, yaitu makanan laut yang terdiri dari rock lobster Bali, scallop, udang, hasil tangkapan hari itu, cumi-cumi, kerang, nasi, seafood soup, dan pilihan sambal buatan.

Breeze juga menyediakan makan malam romantis bernama The Heart Shape Dinner yang khusus diatur untuk merayakan acara istimewa seperti ulang tahun, peringatan atau momen khusus untuk melamar kekasih, dan lainnya.

Setiap akhir pekan, Breeze menyediakan Sundown Chillout, di mana tamu dapat minum sepuasnya selama satu jam termasuk koktail dan makanan kecil ditemani oleh musik dari DJ. Pengaturan tepi pantai yang sempurna sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang luar biasa, dan juga suara ombak, tentunya menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi di Bali.

Menjaga dan memberikan kenyamanan kepada para tamu selalu menjadi prioritas nomor satu bagi The Samaya Seminyak. Fasilitas yang komprehensif membantu untuk memastikan para tamu dan orang-orang yang merencanakan perjalananan dapat melakukan reservasi dengan percaya diri.

The Samaya Seminyak juga telah dianugerahi sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability) dari pemerintah Indonesia. CHSE merupakan program standar protokol kesehatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam menanggapi pandemi Covid-19 sebagai bagian dari komitmen The Samaya Seminyak untuk selalu memberikan keunggulan di segala aspek.

“The Samaya Seminyak telah menerapkan berbagai protokol baru dan pelayanan kesehatan yang ditingkatkan, juga termasuk beberapa penyesuaian pada layanan, perlengkapan, dan fasilitas yang tersedia selama tamu menginap. Kami dengan senang hati menantikan kedatangan Anda di Bali dan memberikan liburan mewah terbaik di The Samaya Seminyak,” pungkas Erick. (RO/OL-7)