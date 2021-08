Angka Covid di Temanggung Turun Selama PPKM Darurat

BUPATI Temanggung M Al Khadziq mengklaim adanya penurunan angka covid-19 secara significant selama PPKM Darurat ini.

Disebutkan, pada awal-awal PPKM jumlah pasien covid bergejala ada sekitar 90 orang dan sempat naik menjadi 144-145. Namun per 1 Agustus 2021 sudah turun menjadi 65 orang.

Tingkat kematian juga menurun. Di awal PPKM Darurat ada sembilan orang meninggal per hari, naik 11 orang per hari bahkan sampai pernah 22 orang. Namun per 1 Agustus 2021 orang meninggal turun menjadi dua orang.

Jumlah kasus covid juga mengalami penurunan. Selama PPKM Darurat sempat di angka 1.004 kasus. Lalu pada awal Agustus 2021 sudah turun menjadi 500-an kasus. Karena penurunan ini, maka status Temanggung turun dari level 4 menjadi level 3.

"Meski begitu potensi penularan Covid-19 itu masih sangat besar dan masih sangat mungkin terjadi, sehingga masyarakat diingatkan harus tetap berhati-hati," katanya, Rabu (4/8).

Khadziq menyilahkan masyarakat beraktifitas, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari bepergian yang tidak perlu sekali.

Menurutnya saat ini Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) memutuskan Temanggung masuk PPKM level 3 dengan pembatasan-pembatasan. Misalnya di kegiatan hajatan, pembatasan kegiatan dibeberapa sektor perekonomian, pembatasan dibidang seni budaya (pertunjukkan) dan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

"Prinsipnya masyarakat Temanggung diajak tetap waspada dan tetap berhati-hati,"katanya. (TS/OL-10)