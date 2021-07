Jaswita Jabar Potong 33 Hewan Kurban

PT Jasa dan Kepariwisataan Jawa Barat (Jaswita Jabar) menyelenggarakan

penyembelihan 33 ekor hewan kurban dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh hewan kurban berasal dari sumbangan karyawan perusahaan daerah tersebut.

Seluruh hewan kurban disembelih di tiga tempat yaitu di kantor pusat

Jaswita Jalan Lengkong Besar no 135, di unit usaha Grand Hotel Preanger

Jl Asia Afrika no 81, dan unit usaha Mobilcare di Jl Gatot Subroto no

176. Usai disembelih, daging kurban langsung disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar

Direktur Utama Jaswita Jabar, Deni Nurdyana Hadimin menjelaskan, karena

masih dalam kondisi pandemi dan PPKM Darurat, maka pelaksanaan perayaan

Idul Adha 1442 H, dilaksanakan dengan protokol kesehatan. "Penerapan

protokol kesehatan menjadi prioritas utama, khususnya saat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban," jelasnya, Rabu

(21/7).

Ditambahkan Deni, pada saat pendistribusian daging kurban, pihaknya membagikan secara langsung kepada perwakilan warga sehingga tidak

memunculkan kerumunan. Selain itu, kambing yang masih hidup akan

diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang ada di lingkungan di tiga lokasi penyembelihan hewan kurban.

"Penyembelihan dilakukan secara tersebar di tiga titik untuk menghindari terjadinya kerumunan," tandas Deni Nurdyana.

Penyembelihan hewan kurban di Jaswita Jabar, merupakan tradisi tahunan, yang juga dilakukan sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di lokasi kantor Jaswita Jabar berada. (N-2)