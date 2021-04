Musi Banyuasin Deklarasi Zero ODOL

BUPATI Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin memastikan jajarannya siap mendukung untuk terwujudnya Zero Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) 2023. Muba menjadi kabupaten pertama di Sumsel yang mendeklarasikan Zero ODOL.

"Sebagai kabupaten/kota pertama di Provinsi Sumsel yang kepala daerah dan Forkopimda nya berkomitmen menerapkan kendaraan zero ODOL, semoga semua pihak mendukung pelaksanaannya karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ucap Dodi saat Deklarasi Mendukung Zero ODOL Tahun 2023 di wilayah Kabupaten Muba di Terminal Randik Sekayu, Rabu (14/4).

Ia menyebutkan, semua instansi terkait harus bekerjasama. Dinas Perhubungan, Polres Muba, TNI, perusahaan dan semua yang berkaitan dalam pencegahan kendaraan ODOL. Sanksi tegas tetap diberikian kepada perusahaan yang melanggar.

"Ini demi memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Deklarasi atau komitmen bersama ini bertujuan untuk, meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kendaraan ODOL di wilayah Kabupaten Muba. Kita tahu jalan nasional bahkan jalan kabupaten rusak, dihantam truk-truk besar setiap hari. Meski terus diperbaiki, namun dalam hitungan bulan sudah rusak lagi. Ini juga merugikan masyarakat," ucap Dodi.

Kepala BPTD Wilayah VII Povinsi Sumsel Muhammad Fahmi menyebutkan, deklarasi ini merupakan satu jalan untuk mendukung pelaksanaan zero ODOL pada 2023. Diharapkan nanti angkutan barang mengangkut barang dengan sesuai kapasitas muatan yang telah ditentukan.

Kelebihan muatan ini menyebabkan ruas jalan rusak akibat menahan beban

terlalu berat. Tidak sesuai dengan kemampuan daya beban jalan. "Karena pemerintah mengeluarkan anggaran Rp43 triliun untuk perbaikan jalan satu tahun," terangnya. (OL-15)