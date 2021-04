Berkolaborasi Tingkatkan Pelayanan Pengiriman Dana di Indonesia

DENGAN perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, sejatinya masyarakat tidak perlu sulit mengirim dana ke berbagai penjuru. Hanya saja akibat masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah pelosok, masyarakat belum sepenuhnya lancar dalam melakukan hal tersebut.

Untuk itu sebuah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan jasa transfer dana, Instamoney menjalin kemitraan dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya kemudahan dalam pengiriman dana sebagai solusi remitansi yang cepat, tepat dan aman.

Baca juga: Bank Kalsel dan PT Pos Indonesia Jalin Kerja Sama Strategis

Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan transaksional dari uang tunai ke rekening bank melalui kantor pos, diperlukan infrastruktur yang handal untuk menjamin keberhasilan dan keamanan transaksi. Instamoney (PT Syaftraco) hadir sebagai mitra PT Pos Indonesia (Persero) dalam menyediakan infrastruktur tersebut untuk produk Weselpos Cash to Account.

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki jaringan yang sangat luas yaitu sebanyak 4,000 cabang dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini memudahkan pengguna jasa yang tidak memiliki rekening bank ataupun yang berada jauh dari akses kantor cabang perbankan untuk dapat menggunakan fasilitas Kantor Pos dalam melakukan penyetoran uang tunai melalui produk Weselpos Cash to Account. Keunggulan Weselpos Cash to Account adalah memberi kemudahan bagi nasabah PT Pos Indonesia untuk mengirimkan uang tunai dari seluruh Kantor Pos atau Agen Pos ke rekening nasabah lebih dari 150 bank di Indonesia melalui jaringan yang disediakan oleh Instamoney.

“Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan PT Pos Indonesia (Persero) dapat meningkatkan layanan cash to account bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberi kemudahan bagi Agen Pos dalam melayani konsumen,” ujar Direktur Bisnis Jaringan & Layanan Keuangan, PT Pos Indonesia (Persero), Charles Sitorus seusai acara penandatanganan kerja sama tersebut.

“Instamoney sangat bangga dapat menjadi rekan PT Pos Indonesia untuk menyediakan layanan cash to account. Semoga kemitraan yang terjalin ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan Instamoney dapat memberikan layanan yang cepat, efisien dan aman baik bagi PT Pos Indonesia dan juga nasabah,” tambah Direktur PT Syaftraco, Mikiko Steven.

PT Pos Indonesia (Persero) dan Instamoney telah menyelesaikan integrasi host to host tahap akhir dan layanan sudah dapat digunakan pada akhir Maret lalu.

Dalam kata sambutannya, VP Retail Service PT Pos Indonesia (Persero) Helly Siti Halimah mengharapkan bahwa layanan Cash to Account Instamoney dapat menjadi solusi untuk masyarakat.



“Besar harapan kami layanan Cash to Account Instamoney dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin mengirimkan uang tetapi belum mempunyai rekening bisa langsung datang ke outlet kami yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Helly.

Ia menambahkan bahwa dengan memiliki 4.800 kantor pos online dan 58.700 titik layanan berupa kantor pos, agen pos, mobile postal service yang tersebar di seluruh Indonesia, Pos Indonesia (Persero) akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan inovasi secara digital agar selalu dapat memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia dan selalu mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia. “Semoga dengan terjalin kerja sama ini PT Pos Indonesia dan Instamoney dapat membawa banyak manfaat untuk kita semua,” kata Helly. (RO/A-1)