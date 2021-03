Jelang Ramadan, Harga Sembako di Kota Sorong Stabil

MENJELANG bulan Ramadan, harga sembako di Kota Sorong terpantau masih stabil. Salah satunya harga beras, di Pasar Remu, Kota Sorong, beras Bulog Rp10 ribu per kg, beras semangka Rp12 ribu per kg, beras99 Rp14 ribu per kg, beras ketan dan betet Rp15 ribu per kg.

Salah seorang penjual beras Mualim mengatakan harga beras stabil karena stok di agen masih tercukupi. Sehingga sejauh ini belum ada kenaikan harga beras dan sembako lainnya.

"Harapannya agar harga stabil jelang Ramadan maupun saat hari raya Idul Fitri agar warga tidak mengeluh. Karena kalau ada perubahan harga akan membuat warga kecewa," kata Mualim.

Sementara itu, Nasrun, salah seorang penjual daging sapi, mengatakan, harga daging sapi mencapai Rp130 ribu per kg.

"Selanjutnya, diharapkan agar harga tetap stabil dalam rangka merayakan Idul Fitri kali ini. Walaupun dari segi pendapatan menurun. Namun, diharapkan pembeli bisa meningkat dan pendapatan bisa meningkat," ungkap Nasrun.(OL-5)