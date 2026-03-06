JXB Genjot Pariwisata dan Aktivasi Ruang Publik, Bidik Jakarta sebagai Kota Global

Ilustrasi(MI/Andri Widiyanto)

JAKARTA Experience Board (JXB) menargetkan penguatan sektor pariwisata, aktivasi ruang publik, dan bisnis perhotelan pada 2026.

Direktur Utama JXB Yunn Bali Mohamad Yusuf mengatakan capaian kinerja sepanjang 2025 menjadi pijakan bagi perusahaan untuk mempercepat ekspansi bisnis tahun ini.

“Capaian 2025 menjadi pijakan bagi kami untuk melangkah lebih progresif pada 2026. Fokus kami memperkuat aktivasi ruang publik, meningkatkan kualitas event internasional, serta mengoptimalkan Filming in Jakarta sebagai pintu masuk industri kreatif global,” ujar Yunn melalui keterangannya, Jumat (6/3).

Sepanjang 2025, JXB mencatat kenaikan pendapatan usaha sebesar 84,1%. Lonjakan itu terutama ditopang sektor pariwisata yang tumbuh hingga 546,11% seiring gencarnya aktivasi ruang publik melalui berbagai agenda berskala nasional dan internasional.

Sedikitnya 25 event digelar sepanjang tahun, antara lain SEA V League, Karnaval HUT ke-80 RI, Festival Film Indonesia, Jakarta Future Festival, serta pemilihan Abang None Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut menghidupkan ruang publik sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di ibu kota.

Di sektor perhotelan, JXB juga merampungkan proses rebranding dua unit hotel. Grand Cempaka Resort kini menjadi The Tavia Riverside Resort & Convention, sementara d’Arcici Plumpang bertransformasi menjadi The Tavia Rumabatavi dengan konsep budaya Betawi.

Memasuki 2026, JXB akan mengoptimalkan sejumlah aset perhotelan, termasuk penguatan The Tavia Heritage Hotel. Perusahaan juga mendorong konsep mix-commercial hotel, dengan mengintegrasikan restoran tematik, training camp, glamping, hingga venue hiburan dalam satu kawasan.

"Kita menyiapkan tiga fokus utama, yakni memperluas aktivasi ruang publik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan event internasional, serta mengembangkan program Filming in Jakarta untuk mempermudah produksi film di ibu kota," bebernya.

Melalui strategi tersebut, JXB menargetkan ruang publik Jakarta semakin hidup sebagai panggung aktivitas kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. (E-4)