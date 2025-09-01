HIPMI Jaya Siap Gelar Jaya Tennis Community Open 2026

HIPMI Jaya menggelar turnamen tenis.(Dok HIPMI Jaya)

HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya melantik 16 anggota Badan Semi Otonom (Basnom) HIPMI Jaya Tennis Club di Istana Sahid, Jakarta.

Pelantikan tersebut menjadi babak baru bagi organisasi pengusaha muda untuk mewadahi minat anggotanya pada olahraga tenis, sekaligus sarana berjejaring dengan masyarakat di luar anggota.

Pelantikan itu juga diiringi turnamen final dari Jaya Tennis Championship, yang merupakan agenda pertama dari HIPMI Jaya Tennis Club. Turnamen ini mempertandingkan 2 kategori yaitu Men’s Double Upper Beginner & Women’s Double Upper Beginner.

“Harapan saya tennis ini bukan hanya sebagai ajang olahraga kita sebagai anggota, tapi juga sebagai ajang kita berjejaring yang dimana tenis ini kita lihat menjadi industri yang menarik," kata Ketua Umum HIPMI Jaya, Ryan Haroen dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (1/9).

Selain turnamen, acara ini juga menghadirkan diskusi panel bertajuk Adaptive Young Entrepreneurs For Continous Growth yang dihadiri oleh para pembicara yaitu Edlin Prabawa (Ketua Bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Ekonomi BPD HIPMI Jaya), Tiffany Octaviana (Head of SME Bureau CBI), Karaeng Raja Adjie (Ketua Badan Otonom Pasar Modal BPD HIPMI Jaya), dan Diby Satari (CEO Gelora).

Di DKI Jakarta, tennis merupakan salah satu racket sport yang diminati dalam tiga tahun terakhir, sehingga melahirkan banyak komunitas dan ajang turnamen.

Sejalan dengan tren tersebut, pelantikan turut disertai sosialisasi rencana turnamen terbuka antar komunitas bertajuk Jaya Tennis Community Open yang akan diselenggarakan pada awal 2026, dan akan bekerjasama dengan PB Pelti sebagai asosiasi resmi tenis Indonesia.

“Kita akan membuat turnamen dengan menghadirkan figur Tenis Indonesia seperti contohnya Yayuk Basuki, bisa dipairing-kan dengan Ketua Umum kita misalnya, agar bisa menarik minat para pecinta tenis dan menghadirkan esensi turnamen yang berbeda," ujar Ketua Bidang Turnamen dan Pertandingan Bakhtiar Wahab.

Dengan semangat berjejaring, HIPMI Jaya Tennis Club akan mengundang sebanyak-banyaknya komunitas tenis di Jakarta.

“Awalnya kita ini main tennis tadinya hanya senang-senang. Tapi, sebagai pengusaha kita kan ingin berjejaring. Salah satunya dengan membentuk Badan Semi Otonom HIPMI Jaya Tennis Club ini, yang kedepannya bisa menjadi wadah untuk networking dengan orang-orang baru lewat bermain tennis dengan community lain. Salah satunya lewat turnamen yang akan kita adakan nanti," pungkas Ketua Badan Semi Otonom HIPMI Jaya Tennis Club, Asa Dahlan. (E-4)