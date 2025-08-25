Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Pengerjaan Giant Sea Wall Utamakan Skema KPBU

M Ilham Ramadhan Avisena
25/8/2025 20:14
Pengerjaan Giant Sea Wall Utamakan Skema KPBU
Agus Harimurti Yudhoyono(ANTARA)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Pulau Jawa bakal mengedepankan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). 

"Tentunya kombinasi, kerjasama pemerintah badan usaha adalah yang terbaik. Nah presentasinya seperti apa tentu harus kita bicarakan lebih lanjut," kata dia usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).

AHY, sapaan karib Agus, menambahkan, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara. Itu termasuk dengan Belanda yang sedari awal telah membantu pengembangan proyek giant sea wall tersebut. 

Keseriusan pemerintah menangani penurunan permukaan daratan dan naiknya permukaan air laut (rob) di utara Jawa disebut menjadi fokus pemerintah. Karenanya, kata AHY, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. 

"Saya sebagai dawan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan Giant Sea Wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," pungkasnya. (H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved