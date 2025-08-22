Siswa Belajar Dunia Maritim Lewat Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok

Para pelajar SD di Tanjung Priok mendatakan edukasi tentang kemaritiman.(Dok Pelindo)

LEBIH dari 90% arus barang ekspor-impor Indonesia bergantung pada jalur laut. Peran pelabuhan sebagai simpul utama logistik menjadikannya salah satu penopang vital perekonomian nasional. Kesadaran akan pentingnya sektor tersebut kini mulai diperkenalkan sejak dini kepada generasi muda.



Sebanyak 100 siswa dari SDS Barunawati IV Tanjung Priok, SD Juara Jakarta Utara, serta Rumah Autis Tanjung Priok mengikuti kegiatan Port Visit di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Acara yang digelar PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) bersama Pelindo Regional 2 ini menghadirkan pengalaman langsung bagi anak-anak untuk mengenal dunia maritim.



Rangkaian kegiatan meliputi kunjungan ke Museum Maritim Indonesia, lomba mewarnai, hingga tur lapangan menyaksikan aktivitas bongkar muat di salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Melalui kegiatan itu, pelajar diajak memahami bahwa pelabuhan bukan hanya gerbang perdagangan, melainkan juga jantung konektivitas bangsa.



Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL Dewi Fitriyani menjelaskan bahwa Port Visit dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.



“Kami ingin para pelajar melihat langsung bagaimana pelabuhan bekerja, sehingga mereka bisa memahami peran pentingnya bagi bangsa,” ujar Dewi, melalui keterangannya, Jumat (22/8).



Selain menumbuhkan wawasan maritim, kegiatan ini juga diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan sejak dini. SPSL menyebut pelabuhan bukan hanya titik logistik, melainkan juga simbol keterhubungan dan persatuan bangsa yang merefleksikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.



Kolaborasi antara SPSL dan Pelindo Regional 2 ini tidak hanya memberikan pengalaman edukatif, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus membuka wawasan pelajar terhadap potensi besar maritim Indonesia. Wakil Kepala Sekolah SDS Barunawati IV Tanjung Priok, Maulana Firman, menyambut baik inisiatif tersebut.



“Anak-anak dapat belajar langsung bagaimana pelabuhan berperan penting dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Ini pengalaman edukatif yang luar biasa bagi mereka,” katanya. (E-4)