Putri Anisa Yuliani
13/8/2025 21:48
PAM Jaya Berikan Apresiasi bagi 500 Pelanggan Baru
Ilustrasi(Dok PAM Jaya)

SEBAGAI bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus mendorong percepatan target 100% cakupan layanan air minum perpipaan pada 2029, PAM Jaya menggelar Undian Emas khusus bagi pelanggan baru. Program ini berlaku  untuk pelanggan sambungan baru periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

Tahun 2024 menjadi catatan tersendiri bagi PAM Jaya dengan pencapaian 46.196 sambungan rumah baru, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, terdapat 27.987 pelanggan memenuhi kriteria sebagai peserta undian, yaitu pelanggan  kategori rumah tangga 2A1-2A4 dan usaha dalam rumah tangga 3D1-3D yang aktif tanpa tunggakan hingga proses pengundian.

Total 500 pemenang akan mendapatkan masing-masing 5 gram Logam Mulia, setara 2,5 kg emas secara keseluruhan. Data pelanggan undian telah dikunci dan disegel oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial sebagai bentuk komitmen PAM Jaya terhadap  kejujuran dan transparansi kepada pelanggan.

Pengundian 5 gram Logam Mulia sebanyak 500 keping ini dilakukan pada Selasa (12/8) di acara Brownis Trans TV, disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, kepolisian, dan notaris.

"Pencapaian luar biasa tahun 2024 menjadi bukti komitmen PAM Jaya dalam  memperluas layanan air minum perpipaan. Melalui Undian Emas ini, kami ingin  memberikan apresiasi kepada pelanggan baru sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang sehat, bersih, dan terlayani air minum  perpipaan secara merata," ujar Direktur Strategy & Bisnis PAM Jaya Anugrah Esa melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (13/8).

Melalui kegiatan ini, PAM Jaya berharap dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses air berkualitas bagi warga Jakarta. PAM Jaya terus  memperkuat langkah menuju target 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan pada 2029. (E-4)



Editor : Putri yuliani
