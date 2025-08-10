500 Pejuang Kemerdekaan Diajak Jalan-jalan dengan Transjakarta

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengajak sebanyak 500 pejuang kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) untuk berkeliling menggunakan bus Transjakarta secara gratis, Minggu (10/8/2025).( ANTARA/HO-PT Transportasi Jakarta)

Sebanyak 500 pejuang kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) diajak untuk berkeliling menggunakan bus Transjakarta secara gratis, hari ini.

Kepala Departemen Humas & CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu mengatakan kegiatan yang diadakan bertepatan dengan Perayaan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) pada 10 Agustus 2025 ini dibuka dengan kirab veteran perjuangan dari Monumen Nasional (Monas) menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Selanjutnya, terdapat teatrikal yang dipertontonkan di kawasan Bundaran HI dan para veteran diajak berkeliling kota menggunakan bus Transjakarta.

Baca juga : Viral Polisi Hormat ke Mobil Dinas Pejabat Terobos Jalur TransJakarta, Ini Kata Polda Metro

“Sekitar 500 veteran yang ikut. Kami sangat senang dan bangga, mengajak para veteran berkeliling kota melihat hasil perjuangan dan kemajuan Jakarta yang telah mereka cita-citakan sejak dulu,” kata Ayu.

Para veteran berkeliling Jakarta menggunakan armada bus low entry yang disediakan sebanyak 10 unit. Bus ini membawa rombongan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Pantai Indah Kapuk (PIK).

Ayu mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memfasilitasi para veteran, sebagai bagian dari 15 (lima belas) golongan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG).

Dengan begitu para veteran dapat berkegiatan dan melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta secara gratis.

“Harapannya, kita dapat mempertahankan perjuangan para pahlawan dan memajukan negeri melalui langkah kecil, salah satunya dengan menggunakan transportasi publik,” katanya.(Ant/P-1)