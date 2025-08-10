Legislator Dorong PAL Jaya Lebih Serius Dalam Pengolahan Limbah B3

Gedung DPRD DKI Jakarta.(Antara)

KOMISI C DPRD DKI Jakarta mendorong Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah (Perumda PAL Jaya) lebih serius mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Karena itu, pengelolaan limbah B3 perlu langkah efektif dengan memperbanyak unit instalasi.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, proses pengelolaan limbah B3 masih terkendala penyediaan lokasi pembangunan instalasi. Sementara pencemaran limbah B3 harus segera diatasi.

“Mereka (Perumda PAL Jaya) sudah diberikan PMD (Penyertaan Modal Daerah) kemarin, untuk membangun tempat pengelolaan limbah B3. Ternyata masih ada kendala di badan aset,” ujar Lukman melalui keterangan tertulis, Minggu (10/8).

Baca juga : Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Masih Tahap Seleksi, 40 Sekolah Swasta Tunggu SK Gubernur

Atasi Kenala?

Guna mengatasi kendala tersebut, Lukmanul meminta Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.

“Maka kita harap pemanfaatan aset itu dipersingkat proses administrasinya agar lebih efektif,” tandas dia.

Selain itu, Lukmanul mendorong Perumda PAL Jaya menyediakan sarana pengelolaan limbah B3 medis di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Baca juga : Renovasi Bangunan Sekolah di Jakarta Bermasalah, DPRD Minta Kontraktor Dievaluasi

Perusahaan Besar?

Termasuk pengelolaan limbah seluruh rumah sakit swasta di Jakarta.

“Kita harus menjadi BUMD yang lebih besar,” kata Lukmanul.

Harapannya, PAL Jaya tumbuh menjadi perusahaan besar khusus mengolah limbah.

“Holding besar di Jakarta, khusus bidang mengolah limbah,” tambah dia.

Limbah Medis?

Sementara, Direktur Utama Perumda PAL Jaya Untung Suryadi menegaskan, layanan pengelolaan limbah B3 medis di RSUD masih bersaing dengan swasta. Setiap tahun, RSUD menggelar lelang.

Bahkan, ungkap Untung, PAL Jaya kehilangan tiga kontrak dengan RSUD karena kalah bersaing dengan pihak swasta.

“Alasan utamanya adalah harga karena mereka memiliki fasilitas pengolahan sendiri,” beber Untung.

Penggunaan PMD?

Terkait Penyertaan Modal Daerah (PMD), jelas Untung, telah digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan limbah B3 di area Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Pembangunan fasilitas itu menggunakan lahan milik Perumda PAL Jaya. “Fasilitas ini nantinya tidak hanya akan digunakan untuk pengolahan lumpur tinja, tetapi juga limbah B3,” tutur Untung.

Pengolahan lumpur tinja sebelumnya ditangani oleh Dinas Kebersihan. “Kami sedang dalam proses pengurusan izin untuk memperluas pemanfaatannya,” pungkas Untung. (Far/P-3)