Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Media Indonesia
08/8/2025 20:36
Dorong Inovasi, DPRD DKI Minta Sekolah Punya Mading Digital
Ilustrasi: Majalah dinding sekolah(MI/Bagus Suryo)

KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan untuk berinovasi dalam menyajikan informasi dan karya siswa dengan memanfaatkan teknologi.

Anggota Komisi E, Yusuf, menilai sekolah perlu menampilkan informasi dalam format modern, salah satunya melalui majalah dinding (mading) digital di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Usulan ini ia sampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD DKI Jakarta 2026 di Gedung DPRD, Rabu (6/8).

Menurutnya, mading digital yang bisa diakses seluruh warga sekolah akan menampilkan informasi dan karya siswa secara elektronik, sekaligus menggantikan mading konvensional berbasis kertas.

“Buat informasi di setiap sekolah itu penting. Informasi seperti mading digital di SD, SMP dan SMA,” kata Yusuf dikutip laman resmi DPRD DKI, Jumat (8/8).

Ia menambahkan, menampilkan prestasi siswa di mading digital akan memberi motivasi bagi peserta didik lainnya. Bahkan, mading tersebut juga bisa memuat informasi resmi dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Penyampaian anak-anak berprestasi ditampilkan di situ untuk memotivasi anak-anak kita,” kata Yusuf. (P-4)



Editor : Akmal
