Oakwood Suites Kuningan Jakarta Rayakan Kemerdekaan RI ke-80 dengan Merdeka Room Treat dan Sajian Kuliner Spesial Bertema Nusantara

Promo “Merdeka Treat” dan sajian kuliner spesial.(Dok. Istimewa)

DALAM rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Oakwood Suites Kuningan Jakarta menghadirkan program spesial “Merdeka Treat” yang berlaku hingga akhir Agustus 2025. Selain penawaran menginap mulai dari Rp 1.390.000 net per malam dengan delapan manfaat eksklusif, hotel ini juga mempersembahkan menu kuliner khas kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh tamu maupun pengunjung umum. Menu spesial ini menjadi bagian dari upaya hotel dalam menyemarakkan momen nasional dengan cita rasa khas Indonesia yang dikemas modern dan menggugah selera.

Selama bulan Agustus, pengunjung dapat menikmati Nasi Empal Merdeka seharga hanya Rp 88.000 net per porsi, yang disajikan lengkap dengan empal goreng khas Jawa, sambal terasi, dan lalapan segar. Tak hanya itu, tersedia juga hidangan istimewa Pasta Udang Bambu Runcing seharga Rp 88.000++ per porsi, yang merupakan perpaduan unik antara cita rasa lokal dan Italia, dengan udang segar, saus pedas manis, dan garnish bambu runcing sebagai simbol semangat juang. Kedua menu ini tersedia di Gulawatu Lounge, dan hanya dapat dinikmati selama periode bulan kemerdekaan.

Kedua menu kuliner ini dihadirkan untuk melengkapi pengalaman menginap maupun bersantap tamu di Oakwood Suites Kuningan Jakarta. Promo kuliner ini dapat dinikmati baik oleh tamu yang menginap maupun pengunjung restoran yang hanya ingin menikmati makan siang atau malam dengan nuansa Merah Putih. Seluruh menu disiapkan langsung oleh tim kuliner hotel yang berpengalaman, mengedepankan kualitas bahan segar dan penyajian modern. Tersedia juga minuman spesial Merdeka Mocktail yang dapat dinikmati secara gratis bagi tamu yang mengambil paket menginap “Merdeka Treat.”

“Kami ingin menghadirkan semangat kemerdekaan Indonesia melalui pengalaman yang berkesan, tidak hanya dari sisi kenyamanan menginap tetapi juga melalui sajian khas yang menggugah rasa nasionalisme,” ujar Paundra Hanutama, Direktur Marketing Oakwood Suites Kuningan Jakarta. “Nasi Empal Merdeka dan Pasta Udang Bambu Runcing adalah bentuk kreativitas kami dalam mengemas semangat Merdeka dalam bentuk cita rasa yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik lokal maupun internasional.”

Promo “Merdeka Treat” dan sajian kuliner spesial ini dapat dinikmati hingga 31 Agustus 2025. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, masyarakat dapat menghubungi +62 819 2926 0260 (WhatsApp Only) atau melalui email ke [email protected]. Informasi lengkap juga tersedia di laman www.discoverasr.com dan Instagram resmi @oakwoodsuiteskuninganjkt. (RO)