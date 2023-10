Bacaleg Ini Bertekad Jadikan Jakarta Kota Ramah Lingkungan

FINALIS Miss Earth 2019, Lirabica memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif DPRD DKI di Dapil 6 Jakarta Timur dari Partai Golkar.

Lirabica telah mengumumkan tekadnya untuk memajukan Jakarta, dengan moto 'Maju Bersama Lirabica, Perempuan adalah Kekuatan Jakarta'. Sebagai seorang perempuan, Lirabica berkomitmen untuk membawa perubahan positif ke ibu kota Indonesia.

“Saya ingin meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Jakarta, menciptakan lapangan kerja, dan berusaha menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan (Go Green),” kata lulusan S2 Business Management dari BINUS International itu.

Tidak hanya itu, Lirabica juga memiliki rencana ambisius untuk mendirikan sebuah organisasi perlindungan hewan di DKI Jakarta, merespons masalah banjir yang seringkali mengganggu ibu kota, dan mempromosikan pelestarian kebudayaan dan nilai-nilai Akhlakul Karimah.

Sebagai anggota PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organisasi terbesar di dunia yang berpusat di Amerika Serikat, Lirabica membawa pengalaman dan komitmen dalam perlindungan hewan dan keberlanjutan lingkungan ke panggung politik. (Z-5)