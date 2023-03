Gandeng AEON, Pakuwon Mall Bekasi Bakal Hadir pada 2025

SETELAH sukses dengan Kota Kasablanka dan Gandaria City, Pakuwon Group sebagai salah satu top leader developer segera menghadirkan pengalaman baru berbelanja dan tempat hiburan yaitu Pakuwon Mall Bekasi.

"Dengan ekspansi ke Jawa Barat, Pakuwon Group meyakini Pakuwon Mall Bekasi akan menciptakan the new cosmopolitan city," kata Director of Business Development Pakuwon Group Ivy Wong seusai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Pakuwon Mall Bekasi dengan AEON Store, di Bekasi, Jawa Barat, hari ini.

"Kami menyambut masyarakat Bekasi untuk menikmati pusat perbelanjaan di jantung kota Bekasi," tambahnya.

Ivy melanjutkan dengan mengusung konsep mal energik, unik dan modern, serta menggandeng AEON Store sebagai salah satu anchor tenant Pakuwon Mall Bekasi, pihaknya akan memberikan shopping experience spektakuler.

"Ini dengan menghadirkan international fashion dan sport brand dengan konsep terbaru, yang akan menjadi trend center di Kota Bekasi sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan dinantikan masyarakat Bekasi," kata dia.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Bekasi Dorong Permintaan Hunian

Memiliki konsep superblok dengan luas 3,8 hektare, Pakuwon Mall Bekasi terintegrasi dengan Four Point by Sheraton dan International Chain Hotel Fairfield by Marriott serta luxury apartment Pakuwon Residences Bekasi yang terdiri dari 4 tower hunian dengan total 2.500 unit serta dibangun tepat di atas Pakuwon Mall Bekasi.

"Hal ini secara otomatis akan memberikan direct traffic dari penghuni apartemen yang diperkirakan akan tinggal lebih dari 5.000 penghuni, serta okupansi dari hotel. Dengan begitu, Pakuwon Mall Bekasi akan menciptakan captive market yang sangat luas," urai Ivy.

Ia menyampaikan Pakuwon Mall Bekasi akan diproyeksikan hadir di awal 2025. Sejalan dengan pembangunan superblok di Bekasi, Pakuwon Group memiliki tujuan menghadirkan pilihan gaya hidup baru dengan pengalaman berbelanja, bisnis, dan tinggal di satu tempat modern dan strategis.

Adapun AEON Store sebagai salah satu anchor tenant di Pakuwon Mall Bekasi akan hadir dengan konsep supermarket, health & beauty, dan delica (F&B siap saji).

Dalam hal ini berfokus pada jenis toko swalayan yang menjual produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan produk kesehatan dan kecantikan dengan standar Jepang.

“Kami juga ingin warga Bekasi dapat menikmati fasilitas kami, salah satunya indoor activity yang kami namakan active floor di lantai 2 yang dapat dinikmati anak muda dan keluarga,” kata Ivy.

Di lantai ini para pengunjung dapat beraktifitas, berolahraga, serta bermain di dalam mal dengan menikmati indoor wall climbing, entertainment stage, dan amphitheater seat.

"Kami mengajak para pengunjung bereksplorasi dan berekspresi sehingga jadi tempat hangout yang friendly dan nyaman," ujar Ivy

Keunggulan lainnya, yakni lokasi yang strategis. Salah satunya LRT yang direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2023.

"Pengunjung hanya menempuh waktu 5 menit berjalan kaki menuju kawasan Pakuwon Mall Bekasi. Bagi yang mengendarai mobil, hanya 2 menit dari toll gate Bekasi Barat," pungkasnya. (S-2)