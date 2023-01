The Gilded Age The Brotherhood Jakarta Bersama Dewa dan Once

TAN Group akan merayakan 3 tahun berdirinya The Brotherhood di industri F&B dan Nightlife pada Jumat (20/1) ini.

Cafe yang terletak di Jl Gunawarman No 40 Kebayoran baru, Jakarta selatan, ini akan mengusung perayaan dengan tema "The Brotherhood’s 3rd Year Anniversary: The Gilded Age."

Marketing Director TAN Group Gil Gladys mengatakan tema ini terinspirasi dari prosperity era atau yang juga dikenal sebagai The Golden Age di Amerika Serikat.

Gladys percaya konsep glamor yang bertemakan The Gilded Age diharapkan bisa membawa para tamu kembali ke masa kemewahan pada akhir abad ke-19 di malam selebrasi The Brotherhood.

"Tema ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ini membawa keyakinan kami kalau ke depannya The Brotherhood akan terus berjaya dan sukses," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (17/1).

Selain dihadiri oleh banyak VIP guests, HUT The Brotherhood yang ke 3 juga akan dimeriahkan oleh Dewa 19 dan Once sebagai bintang tamu utama.

"Beberapa DJ yang sudah sangat terkenal di dunia malam, seperti Nikki Frazetta, Schizo, dan Mahesa Utara, juga akan turut berkontribusi untuk menyajikan pertunjukan yang luar biasa, dan pengalaman yang tak terlupakan pada malam penuh kebahagian tersebut," katanya.

Menurut Gladys, perjalanan The Brotherhood sebagai destinasi hiburan ternama selama 3 tahun terakhir, hingga dinobatkannya sebagai salah satu bar terbaik di dunia oleh Bloomberg, tidak lepas dari tim yang luar biasa dibalik TAN Group.

“Tim kami telah bekerja keras untuk menciptakan ruang yang memadukan energi, servis, dan fasilitas klub malam kelas dunia dengan inovasi dan eksklusivitas high-end lounge.” ujar Ricky Tan, pemilik The Brotherhood.

“Kami sangat bangga dan senang bisa merayakan Anniversary The Brotherhood kali ini. Komitmen kami untuk bisa terus memberikan pengalaman dunia malam terbaik untuk para tamu kami tentunya tidak akan berhenti di sini,” tutup Ricky. (J-1)