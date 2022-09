Abang None Diharapkan Dukung Kemajuan Jakarta Menjadi Kota Global

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarakan Pemilihan Abang None Jakarta.

Kadis parekraf DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan ajang tersebut menjadi upaya pemerintah dalam pengembangan generasi muda. Ia pun yakin bahwa Jakarta memilki pemuda terbaik.

"Tak hanya itu, mereka akan mewakili Jakarta dalam kegiatan-kegiatan penting, bukan hanya skala lokal, tetapi juga dalam skala internasional yang akan mendukung kemajuan Jakarta sebagai kota global," jelasnya melalui keterangan resmi , Jumat (2/9)??Pemilihan Abang None Jakarta 2022 dinilai spesial karena menjadi angkatan ke-50 sekaligus menjadi ajang Pemilihan Duta Daerah tertua di Indonesia.

Kemudian, ajang Pemilihan Abang None Jakarta ke-50 ini pun berbarengan dengan penyelenggaraan kegiatan Urban 20 (U20) Mayors Summit 2022, di mana Kota Jakarta sebagai tuan rumah, yang merupakan bagian dari engagement group G20. ??Rangkaian pemilihan Abang None Jakarta 2022 ini sudah dimulai sejak bulan Juni dari pemilihan Abang None tingkat Kota/Kabupaten.

Selanjutnya, tiga besar terbaik dari masing-masing Kota/Kabupaten dikirimkan untuk mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi. ??Dalam proses seleksi Pemilihan Abang None Jakarta tingkat Provinsi, para finalis Abang None Jakarta mendapatkan berbagai macam pembekalan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai Duta Kota Jakarta.

Rangkaian kegiatan lain yang dilakukan selama proses pemilihan adalah latihan tari, public speaking, city tour dan kegiatan unjuk bakat. ??Untuk diketahui, proses seleksi Pemilihan Abang None Jakarta 2022 melalui proses penjurian yang ketat dari sembilan bidang yang berbeda.

Dewan juri pemilihan Abang None Jakarta 2022 diketuai oleh Sri Haryati selaku Asisten Perekonomian Sekda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.??Adapun Malam Final Pemilihan Abang None Jakarta 2022 akan dilaksanakan pada malam ini Jumat (2/9) yang bertempat di Teater Ciputra Artprenuer, Jakarta Selatan.

Seluruh finalis Abang None Jakarta pada malam final akan melakukan speech tentang Jakarta Kota Global. (OL-12)